美原油库存意外大减延缓前海油跌势

纽 约商品交易所8月主力原油合约周三涨1.24美元，收于每桶101.20美元，涨幅是1.2%，前海油上涨1.27%，日K线吞没周一和周二K线的实体部 分显示多头反弹动能较强，周四欧洲盘交易时段4小时图有回落迹象但是多头突然发力突破4700，短线价格在盘中出现逆转创出新高，建议短线入场做多目标价 格4745。

海 油工程宣布刚刚获得俄最大LNG工程YAMAL(亚马尔)项目核心工艺处理生产线工程的建造合同，合同总价格达16.63亿美元(约合101.09亿元人 民币)，海油工程将分三年完成项目首期的建设，中俄两国签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》及《中俄东线供气购销合同》后，仅仅过去月余，中俄天然气合 作便迎来众多实质性进展。

欧 盟周三推迟就是否同意俄罗斯充分使用一条主要天然气管道做出决定，这令俄罗斯扩大对欧洲天然气出口的雄心再次受到打击。欧盟委员会表示，由于技术原因，将 推迟决定是否允许俄罗斯天然气工业股份公司通过OPAL输送更多天然气，这是欧盟第二次推迟就该项目做出决定，欧盟还搁置了有关SouthStream的 谈判，这是俄罗斯经乌克兰将天然气运送到南欧的大管道项目。

黄金定盘价新机制正在酝酿之中，当前定盘价是由四家银行之间每日两次的竞价得出，通过电话进行，芝加哥商业交易所集团和汤森路透上周被任命为白银的电子定盘价的新运营商，LBMA在寻找银市新管理办法的过程中扮演引导者的角色。

国内成品油市场将迎来新调价窗口。由于国际油价上周跌幅较大上周多位业内人士预测，本次成品油将实现第五次下调，幅度或为185元/吨。