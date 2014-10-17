谷歌第三季度净利润28亿美元 同比下滑5%

10月17日消息，谷歌今日公布了截至2014年9月30日的2014财年第三季度财报。报告显示，谷歌该季度营收为165.2亿美元，同比增长20%；净利润为28.1亿美元，去年同期为29.7亿美元，同比下滑5.6%；合摊薄后每股收益4.09美元，去年同期为4.38美元。

“谷歌又完成了一个出色的季度，营收达到165亿美元，同比增长20%。”谷歌CFO帕特里克·皮切特（Patrick Pichette）表示，“我们对我们的广告和新兴业务的持续增长感到高兴。”

第三季度业绩摘要：

截至2014年9月30日，谷歌公司季度合并营收为165.2亿美元，较去年同期增长20%。公司报告的广告营收符合美国一般公认会计准则（GAAP），且未减除流量购买成本（TAC）。在2014年第三季度，流量购买成本总计33.5亿美元，占广告营收的23%。

公司分别按照美国一般公认会计准则（GAAP）和非一般公认会计准则（non-GAAP）报告运营利润、运营利润率、净利润和每股收益。

·公司2014年第三季度GAAP运营利润为37.2亿美元，占营收的23%。去年同期GAAP运营利润为37.6亿美元，占营收的27%。公司2014年第三季度non-GAAP运营利润为53.6亿美元，占营收的32%。去年同期non-GAAP运营利润为46.2亿美元，占营收的34%。

·公司2014年第三季度GAAP净利润，包括来自非持续性业务的净利润，为28.1亿美元，去年同期为29.7亿美元。公司2014年第三季度non-GAAP净利润为43.7亿美元，去年同期为38.2亿美元。

·公司2014年第三季度GAAP每股利润，计入了来自非持续性业务净利润的影响，为4.09美元，第三季度可稀释股份为6.88亿股。去年同期GAAP每股利润为4.38美元，可稀释股份为6.78亿股。公司2014年第三季度non-GAAP每股利润为6.35美元，去年同期为5.63美元。

·不按美国一般公认会计准则计（non-GAAP）的运营利润与运营利润率均刨除了基于股权的奖励费用（SBC）、以及重组和相关支出。不按美国一般公认会计准则计（non-GAAP）的净利润和每股利润刨除了上述提及的费用、扣除了相关税项收益，以及来自非持续经营业务的净利润。在2014年第三季度，与股权奖励费用的费用和相关税项收益分别为12.55亿美元和2.58亿美元，去年同期分别为8.56亿美元和2.00亿美元。2014年第三季度来自非持续经营业务的净亏损为1.85万美元，去年同期为1.93亿美元。

2014年1月29日，谷歌与联想集团就收购摩托罗拉移动业务达成协议。鉴于此，摩托罗拉移动的财务数据在本季合并报告中，以“来自非持续经营业务的利润（亏损）”来表示其在2013和2014年第三季度的利润，而该部门的资产及债务将于“待售资产”和“持有待售负债”下显示。

2014年4月2日，谷歌以拆股方式向全体股东发行了C类股票。

第三季度业绩亮点：

营收与其他信息

在截至2014年3月31日的第三季度中，谷歌公司合并营收为165.52亿美元，较去年同期的137.5亿美元，增长20%。其中：

·谷歌网站营收——2014年第三季度，谷歌拥有的网站营收为112.5亿美元，占谷歌总营收的68%；较去年同期的93.8亿美元增长了20%。

·谷歌网络营收——2014年第三季度，谷歌合作伙伴网站营收为34.3亿美元，占谷歌总营收的21%；较去年同期的31.5亿美元增长了9%。

·其他营收——2014年第三季度，谷歌其他营收为18.4亿美元，占谷歌总营收的11%；较去年同期的12.3亿美元增长了50%。

谷歌国际营收——2014年第三季度，来自美国境外地区的谷歌营收总计95.5亿美元，占谷歌总营收的58%。这一比例在上季度为58%，去年同期为56%。

汇兑影响——刨除与公司外汇风险管理项目相关的收益，若汇率在2014年第一季度到2014年第三季度间保持不变，2014年第三季度的谷歌营收将增加6600万美元。刨除与公司外汇风险管理项目相关的收益，若汇率在去年同期到2014年第三季度间保持不变，2014年第三季度的谷歌营收减少1.06亿美元。

·在2014年第三季度，我们在谷歌营收中确认了由外汇风险管理项目产生的1000万美元收益，去年同期此项收益为2200万美元。

付费点击——总计付费点击，包括谷歌网站和谷歌网络成员网站在内的与广告相关的点击，较去年同期增长约17%，较上季度增长约2%。

每点击成本——平均每点击成本，包括谷歌网站和谷歌网络成员网站在内的与广告相关的点击，较去年同期下滑约2%，较上季度基本持平。

流量购买成本——流量购买成本，即与谷歌伙伴分享的营收部分，在2014年第三季度增长至33.5亿美元，去年同期为29.7亿美元。流量购买成本2014年第三季度在广告营收中占比23%，去年同期为24%。

主要流量购买成本与向网络会员最终支付的款额相关，在2014年第三季度为24.2亿美元。流量购买成本同时包括支付给特定渠道合作伙伴，以及其他向我们网站直接导入流量的第三方，这部分款额在2014年第三季度为9.27亿美元。

其他营收成本

2014年第三季度的其他营收成本，主要由数据中心运营费用、硬件库存成本、与收购相关的无形资产摊销，以及内容购买成本组成，增加至33.5亿美元，占营收的20%。去年同期为24.4亿美元，占营收的18%。

运营费用

除营收成本之外的运营费用在2014年第三季度为61.0亿美元，占营收的37%。去年同期为45.8亿美元，占营收的33%。

处置财产和设备产生的折旧、亏损及摊销费用

2014年第三季度因处置财产和设备产生的折旧、亏损及摊销费用为15.5亿美元，其中15.2亿美元与谷歌业务相关，去年同期为9.74亿美元。在此15.2亿美元当中，1.09亿美元与摩托罗拉无形资产摊销相关。

基于股权的奖励（SBC）

2014年第三季度，与基于股权的奖励有关的总开支为12.55亿美元，去年同期为8.56亿美元。目前估计在2014年，批准给2014年9月30日之前入职员工的股权奖励约为41.6亿美元。这未包括2014年9月30日之后入职员工被寄予的股权奖励，和非员工股权奖励。

运营利润

按照合并基础，2014年第三季度按美国一般公认会计准则（GAAP）计的运营利润为37.2亿美元，占营收的23%。去年同期为37.6亿美元，占营收的27%。2014年第三季度不按美国一般公认会计准则（non-GAAP）计的运营利润为53.6亿美元，占营收的32%。去年同期为46.2亿美元，占营收的34%。

利息与其他收入净额

2014年第三季度利息与其他收入净额为1.33亿美元，去年同期为1400万美元。

所得税

2014年第三季度有效所得税率为22%。

非持续经营业务的净亏损

2014年第三季度，来自非持续经营业务的净亏损为1.85亿美元，去年同期为1.93亿美元。2014年第三季度来自非持续经营业务的净亏损包括了与摩托罗拉移动业务相关的调整的税前收入2600万美元。

净利润

2014年第三季度，按美国一般公认会计准则（GAAP）计的净利润为28.1亿美元，去年同期为29.7亿美元。不按美国一般公认会计准则（non-GAAP）计的净利润为43.7亿美元，去年同期为38.2亿美元。2014年第三季度，按美国一般公认会计准则（GAAP）计的每股利润为4.09美元，在外可稀释股份为6.88亿股。去年同期为4.38美元，在外可稀释股份为6.78亿股。2014年第三季度，不按美国一般公认会计准则（non-GAAP）计的每股利润为6.35美元，去年同期为5.63美元。

现金流与资本支出

2014年第三季度中，由经营活动产生的净现金总计为59.9亿美元，去年同期为50.8亿美元。在2014年第三季度，资本支出为24.2亿美元，其中大部分用于生产设备、数据中心建设和设施相关的采购。2014年第三季度，自由现金流为35.8亿美元。

公司预计将继续出现大笔资本支出。

现金

截至2014年9月30日，为包括待售资产持有现金的现金、现金等价物以及可交易证券总额为621.6亿美元。截至2013年12月31日，该数字为587.2亿美元。

员工总数

截至2014年9月30日，公司在全球拥有55,030名全职员工（51,564名归属谷歌，3,466名归属摩托罗拉移动）。在2014年6月30日前，公司拥有全职员工52,069名（48,584名归属谷歌，3,485名归属摩托罗拉移动）