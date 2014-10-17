财经观察：欧洲经济下行风险加大

１０月１６日电欧美日金融市场１５日大幅下跌，其中欧洲股市经历了最近几个月来的最大跌幅。当天，伦敦股市《金融时报》１００种股票平均价格指数下跌２．８３％，法国巴黎股市ＣＡＣ４０指数下跌３．６３％，德国法兰克福股市ＤＡＸ指数下跌２．８７％。市场人士认为，市场恐慌气氛浓厚主要源于欧元区近期经济表现不佳，投资者对欧元区再次陷入衰退担忧加剧。

近几个月来，欧洲经济一系列数据均表现不佳，从去年起持续数月的疲弱复苏再度面临下行风险。最新数据显示，９月欧元区经济景气指数降至长期均线１００以下，创１０个月新低。欧元区通胀率长期在低位徘徊，９月份通胀率继续下滑至０．３％，至５年低位，反映出消费需求不振。同时，对物价下降的担忧将进一步抑制消费和投资需求，不利于经济复苏。

对欧元区经济火车头德国经济的担忧，也加剧了市场恐慌情绪。德国第二季度经济出人意料下滑０．２％。分析认为，德国第三季度经济形势仍不容乐观，并可能继续负增长。而连续两个季度出现负增长，就表明德国经济进入衰退。

而第二和第三大经济体法国和意大利经济也陷入困境，法国二季度经济出现零增长，法国政府下调了２０１４年经济增速，并宣布无法实现今年的财政减赤目标。意大利二季度经济重陷衰退，这是２００８年以来的第三次衰退。

为提振经济，欧洲央行、欧盟委员会以及欧盟财长会纷纷制定和出台政策。欧洲央行近期出台一揽子资产购买计划，包括定向长期再融资操作、直接购买资产支持证券和担保债券等。欧洲央行行长德拉吉１０日在华盛顿表示愿意出台更多宽松货币政策应对低通胀风险。分析人士认为，央行的宽松政策短期内难见效果，市场仍需耐心等待。同时，由于部分成员国如法国、意大利结构改革不到位，货币刺激政策的作用也受到抑制。

在货币政策难见效和成员国普遍采取财政紧缩措施的大背景下，欧盟领导人一致认为，应寻求通过增加投资来拉动经济增长。但投资的资金从哪里来，如何通过公共投资带动私人投资，欧盟领导人并未给出明确答案。

此外，以希腊为代表的重债国再度面临考验。欧盟和欧洲央行对希腊的救助计划将于今年年底到期，欧洲决策者正讨论是否继续对其救助。虽然该国预计今年经济能够重回正增长，但当前欧洲经济整体疲弱对希腊复苏造成不利影响。

欧洲政策研究中心主任丹尼尔·格罗斯认为，欧盟近期出台的一系列振兴经济政策成效有限，没有迹象显示长期低水平需求导致的通缩威胁和接近历史高位的失业率问题能够被解决，因此欧洲有可能陷入经济停滞，类似日本“失去的十年”的危险境遇正在欧洲成为现实。