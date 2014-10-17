龙讯财经:17日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：美国汽油库存大幅增加引发原油小幅上涨，美国原油在短暂跌破80美元/桶之后出现反弹。

美国能源信息署(EIA)周四公布的周度库存数据显示，10月11日当周美国EIA汽油库存从之前一周下降399万桶至2.056亿桶。

纽交所美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)十一月合约周四(10月16日)上涨92美分，收于82.7美元/桶。

昨日盘中WTI最低探至79.78美元/桶，这是其2012年6月以来首次跌破80美元。

欧洲原油基准布伦特原油十一月合约上涨69美分，收于84.47美元/桶，由早盘82.6美元反弹，这是布油2010年11月以来最低收盘价。

原油周四反弹结束了连续三天下跌的走势，近期对需求担忧以及沙特和OPEC其他成员国无意减产，原油遭到大量抛售，使国际油价创多年来新低。

贵金属方面：黄金价格与其他贵金属均下跌，股票市场惨遭抛售触动投资者敏感的神经，纷纷持有美元。

黄金十二月主力合约周四下跌3.6美元，跌幅0.3%，收于1241.2美元/盎司。盘中黄金最低探至1235.2美元/盎司。

全球经济疲软令铂金与钯金均遭下跌，这两种金属均与工业密切相关。钯金十二月钯金下跌2.4%，收于746美元/盎司，这是钯金自2月28日最低收盘价。铂金一月合约下跌0.7%，收于1251.9美元/盎司。

基础金属方面：伦敦金属交易所(LME)期铜收低，全球经济疲软持续对铜价施压。

LME三个月期铜合约下跌1.2%，收于6561.75美元/吨。

以下是其他基础金属收盘情况：

铝价下跌0.3%，收于1913美元/吨

锌价下跌2.3%，收于2225.75美元/吨

镍价下跌2.1%，收于15500美元/吨

铅价下跌1.4%，收于1980美元/吨锡价下跌2.1%，收于19185美元/吨。