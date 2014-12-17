17日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：周二(12月16日)美国油价持稳，而欧洲原油受科威特一名官员表示石油输出国组织(OPEC)不会采取行动阻止油价影响下跌。

纽约商品交易所美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)逆市收涨2美分，收于55.93美元/桶。昨天的上涨暂时止住了WTI油价连续四天下跌的走势。

欧洲原油基准布伦特原油一月合约下跌1.2美元，收于59.86美元/桶。早盘时段WTI油价最低触及53.60美元/桶。

贵金属方面：对美联储鹰派政策的担忧令国际金价承压，另一方面金价一跌也受到俄罗斯卢布持续下跌而承压。

纽交所Comex黄金期货十月主力合约下跌13.4美元，跌幅1.1%，收于1194.3美元/盎司。

美国东部时间美联储开始了为期两天的货币政策会议。近期黄金价格承压于美联储最新的货币政策，市场担心美联储会维持零利率一段时间，但会释放信号会在2015年将提升基准利率。

由于卢布近期大跌俄罗斯政府为还债而抛售了一部分黄金储备，增加了金价反弹的压力。俄罗斯卢布兑美元汇率近斯下跌2.7%，交投于67.353。截止到目前为止卢布贬值近一半。

基础金属方面：受新兴市场经济不景气影响，伦敦金属交易所(LME)期铜价格收低，创两周新低。

LME三个月期铜合约下跌0.5%，收于6365美元/吨。

12月中国汇丰制造业采购经理人指数低于分析师的预期，公布值为49.5。这一数值为7个月最低，也是自今年6月以来第一次低于50。

以下是其他基础金属收盘情况：

铝价下跌0.8%，收于1906.5美元/吨，创两个月新低

锌价下跌1.4%，收于2140美元/吨

镍价下跌2.7%，收于16000美元/吨

铅价下跌2.4%，收于1920美元/吨，创两年半新低锡价下跌1.6%，收于20025美元/吨。

