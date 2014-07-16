周 二美国经济数据普遍走强推动美元上扬，美联储主席耶伦发表的国会证词表达了对就业市场以及经济负面的观点，令原油价格再次承压下跌，美原油期货一度下探 99美元关口，最终收盘坎坎收复100美元大关；前海油价格走势同样不容乐观，继续运行在探底过程中，操作上维持我们之前给出的空头思路。

今 年第二季度，中国经济增长7.5%，略高于第一季度，超过机构的预期增长7.4%。国家统计局的数据显示，今年6月规模以上工业增加值同比增长9.2%， 为自去年12月以来最快。今年上半年，固定资产投资同比增长17.3%，高于头5个月的17.2%，房地产投资继续放缓，今年头5个月增速为14.7%， 而上半年增速已放缓至14.1%。尽管房地产投资呈现下滑趋势，但总体投资仍颇具弹性，这一迹象表明政府支持的项目帮助弥补了这一缺口，信贷总量的扩张是 一个积极的信号，由于潜在增长的率的不断下滑实际产生的效果还有待考证。

英国石油公司(BP)最新的年度报告显示，全球剩余石油还能用50多年，其中美国因新发现页岩油，已探明储量大幅增加。根据BP的最新数据，截止2013 年底，全球已探明石油储量为1.688万亿桶，按目前的开采速度还可维持53.3年，较前年小增1.1%，在过去的10年里探明的石油储量增加了27%， 大约3500亿桶。美国方面近年来页岩油概念火热，BP称美国拥有442亿桶已探明储量，较上份报告增加了26%，也大幅高于美国能源信息署(EIA)公 布的预测 - 334亿桶。这意味着美国页岩油企业手中的资源可能要比早先的市场估计多出不少。在储采比方面，中南美地区拔得头筹，即按当前储量可开采速度，中南美洲还 可开采123.83年，而亚太地区垫底，只有14.03年，这意味着中国未来可能更多的进口石油，而对全球供给造成压力：