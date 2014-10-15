爱福斯:原油暴跌震动市场黄金反弹恐被夭折

昨日进入北美时段后油价杀跌扩大当日跌幅，黄金略受影响，在上摸1237美元后再度回落，这已经是近日第4次未能突破该点位，由于油价暴跌、欧元及英镑受疲软数据打压，激发了盘中美元买盘，美元兑加元(1.1351, 0.0058, 0.51%)涨至五年高点，卢布继续创新低，料美指(85.6900, -0.1200, -0.14%)后市保持升势，黄金反弹遇十字路口，选择方向前将继续维持震荡格局。

虽然原油是在昨日的北美时段开始了暴跌，但其实在欧洲时段石油就已经见到了日内高点开启跌势，全因欧元区经济数据双双疲软

欧元区8月工业产出月率降低1.8%，预降低1.6%；年率降低1.9%，预期降低0.9%；德国10月ZEW经济景气指数降低3.6，预期持平；经济现况指数3.2，预期15.0；另外，欧元区10月ZEW经济景气指数4.1，前值14.2。

对于疲软的德国数据，德国智库ZEW表示，不排除德国经济在第三季度将呈负增长，但不认为衰退将持续很长时间，不排除德国有进入技术性衰退的可能性，工业生产和对外贸易等令人失望的数据或将造成悲观情绪的加深。

与此同时，德国政府下调今明两年经济增长预期，原因是一系列全球危机导致全球经济疲软。

市场此前普遍预计德国政府会下调2014年经济增长预期，因该国经济和能源部长加布里尔(Sigmar Gabriel)在9月底的一次电台采访中警告称，考虑俄罗斯和乌克兰冲突，德国经济增幅可能低于之前预计的1.8%。

德国经济部还将2014年通胀率预期从1.6%下调至1.1%，预计2015年通胀率为1.6%。

加布里尔说，低通胀意味着人民手中有更多资金。

最新预测表明，默克尔的平衡预算计划可能有困难，除非经济增速加快。默克尔本月早些时候无视来自欧元区伙伴和国际货币基金组织[微博](IMF[微博])加大投入振兴经济的呼吁。

IMF上周将欧元区今明两年经济增长率预期下调至0.8%和1.3%。由于德国40%的出口去往欧元区，欧元区的疲软打击了德国的工业。

高盛表示，基本面的形势仍然支持美元走强，更遑论非美地区疲软疲软不堪的增长前景较之前更加突出；这一现实情况强化了美元兑G10货币周期性表现的可能性，从而理应让短期国债收益率差价为美元提供进一步的支持。值得一提的是，短期国债收益率风险溢价乃美元上涨的主要推手。

高盛还表示，其仍然看涨美元的原因在于，人们其实错误地将美元过去数月的走势理解为美元走强，人们之所以会犯这样的错误，则是因为，诸多特殊因素在很大程度上造成美元近期的上涨，换言之，强势美元实际上还没有落地生根，美元仍然处于历史性低位尤其说明了这一问题。

巴克莱资本(Barclays Capital)表示，各大经济体在货币政策路径上所表现出来的分歧已经将诸多货币至于市场的风口浪尖，但通盘考量推动汇市的利率主题，市场尤其最为关注美元的走势，所有人都希望洞悉美元到底能上涨到何种水平。

巴克莱资本担心，美元兑其他货币未来12个月的涨幅恐怕仅有3%，但存在上行风险，相比平价水平、美元被高估的空间恐怕不足10%。

巴克莱资本认为，中国经济增速若继续放缓，可能会为强势美元添砖加瓦。

瑞银集团称，那些全球最大的美元持有者，比如美国的金融机构和全球外汇储备管理者，未来可能在资产和储备组合中增加美元配比。要点如下：

1.首先，这些机构和管理者在过去数年中已经大量抛售了美元，而且是那种防御性的抛售。而随着他们停止抛售，这显然会对美元构成利好。

2.我们已经跟踪了这些机构和管理者的决策一段时间，我们认为他们操作方式的转折点已经来临。他们对美元的抛售已经降至了低点，而美联储紧缩倾向令美元在未来仍有进一步的上行空间，且该空间较上世纪90年代的任何时候都大。

3.随着美国的基金经理和全球外汇储备管理者不再像21世纪初那样抛售美元，美元近期的上行已不需要什么借口了。美联储鸽派减弱，从而与其他央行[微博]差异扩大，已经是对美元升势最好的解释了。

4.如果美国经济自目前水平进一步复苏，则美国的基金经理最终会回归美国国内的债券市场和股市。而这也将令美元进一步走高，就像上世纪90年代末那样。