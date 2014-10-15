扎克伯格夫妇捐2500万美元控制埃博拉

社交网络 facebook 联合创始人兼CEO马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)及其妻子普莉希拉•陈(Priscilla Chan)宣布将为抗击埃博拉 病毒 向美国疾控制中心基金会(CDC Foundation)捐款2500万美元。

扎克伯格周二通过Facebook官方博客发布了上述消息。在博客中，扎克伯格称，埃博拉疫情的扩散目前处于“关键的转折点”。

扎克伯格写道：“埃博拉病毒目前已经感染8400人，但其传播速度之快，若不及时予以应对，未来数月的感染人数可能达到100万人之多。”

扎克伯格还称：“我们需要在近期内控制埃博拉病毒的蔓延，不让其扩张成为长久困扰我们的全球性健康危机，比如像艾滋病和小儿麻痹症。”

扎克伯格认为，捐款是帮助美国疾控制中心基金会以及相关领域专家阻止埃博拉病毒带来不良后果的最快方式。

据悉，扎克伯格所捐资金将用于美国在几内亚、利比里亚以及塞拉利昂等地抗击埃博拉病毒。

上月，微软联合创始人比尔•盖茨(Bill Gates)及其夫人运营的比尔和梅琳达•盖茨基金会(The Bill & Melinda Gates Foundation)宣布捐赠5000万美元，以帮助西部非洲地区抗击埃博拉病毒。

此外，微软联合创始人保罗•艾伦(Paul Allen)上月也表示捐赠900万美元用于抗击埃博拉病毒。