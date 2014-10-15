IEA预计2015年原油需求将复苏

国际能源署(IEA)在其昨日公布的十月石油市场报告中表示，虽然原油(82.03, 0.19,0.23%)价格整个夏季都在迅猛下跌，但预计随着全球经济逐步好转，2015年原油需求将温和复苏。
因全球原油供应充足，而美国、中国和欧洲的原油需求增长放缓，油价在过去的几个月里剧烈下跌，布伦特原油价格本周二收盘报每桶85.04美元，创多年低点。然而IEA认为原油需求增长可能已触底，之后应该会稳步复苏。
IEA表示，“虽然2014年石油需求增长预测值被下调，但需求仍有望获得增长动力。最近的数据表明需求可能已经开始增。8月份全球炼厂的纪录产量高位以及走高的炼厂利润率暗示目前的原油需求也许并非我们所想的那么低迷。”
考虑到最近经济增长态势疲软，IEA将2014年全球石油需求预期下调至9240万桶/日，较9月前值下降20万桶。
周二公布的数据显示，德国10月ZEW经济景气指数为-3.6，市场预期1.0，前值6.9。欧元区8月工业产出月率下降1.8%，市场预期下降1.6%，前值上升0.9%。英国9月CPI年率上升1.2%，逊于市场预期的上升1.4%。
同时，IEA预计2014年原油需求增长为70万桶/日，但随着宏观经济逐渐改善，2015年需求增长将“暂时”上升到110万桶。IEA表示原油需求预计将在2014年第四季度就开始增长，但会和全球经济一起温和上升。
油价近几个月大幅下跌的主要原因之一是市场担忧全球经济增长放缓。全球原油基准布伦特原油期货已从6月触及的116美元高位下跌逾25%。
面对猛跌油价，市场参与者纷纷预计石油输出国组织(OPEC，欧佩克)可能会通过减产来支撑价格，但沙特阿拉伯、科威特和伊朗日前透露的不减产信号给市场浇了一盆凉水。
IEA指出，其未料到2014年第二季度石油需求会弱于预期，并称在供应下降或需求增长之前油价可能要进一步下跌。”IEA称，不受油价下跌影响，欧佩克9月原油产量因利比亚和伊拉克增产飙升至13个月高点。