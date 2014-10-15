IEA预计2015年原油需求将复苏

国际能源署(IEA)在其昨日公布的十月石油市场报告中表示，虽然原油(82.03, 0.19,0.23%)价格整个夏季都在迅猛下跌，但预计随着全球经济逐步好转，2015年原油需求将温和复苏。

因全球原油供应充足，而美国、中国和欧洲的原油需求增长放缓，油价在过去的几个月里剧烈下跌，布伦特原油价格本周二收盘报每桶85.04美元，创多年低点。然而IEA认为原油需求增长可能已触底，之后应该会稳步复苏。

IEA表示，“虽然2014年石油需求增长预测值被下调，但需求仍有望获得增长动力。最近的数据表明需求可能已经开始增。8月份全球炼厂的纪录产量高位以及走高的炼厂利润率暗示目前的原油需求也许并非我们所想的那么低迷。”

考虑到最近经济增长态势疲软，IEA将2014年全球石油需求预期下调至9240万桶/日，较9月前值下降20万桶。