美元走弱遇见需求旺季 金价短期看多





欧元区方面，通缩的风险始终弥漫在欧元区的上空。而作为欧元区两大经济体的德国和法国的经济增长乏力，法国的PMI更是连续5个月在荣枯线以下运行。为了刺激经济上涨，缓解通缩压力，9月10日欧洲央行]将三大利率下调。近期，欧洲央行准备继续ABS购买计划等措施刺激。我们认为在欧洲经济没有明显好转的前提下，欧洲央行将会继续延续宽松的货币政策。





日本方面，由于4月1日日本上调消费税三个百分点，日本经济萎靡不振。10月7日，日本中央银行会议称将会延续宽松的货币政策。后期来看，日本的通缩水平维持在低位。日本政府为了维持经济的上涨，可能要被动延续宽松的货币政策，甚至在后期加大宽松的力度。





综上所述，我们认为，目前全球主要经济体的货币政策可能归结为：美国收紧货币，欧元区“药不能停”，日本“没有放弃治疗”。并且，这种美国收紧、欧元区和日本宽松的货币环境在未来有继续分化的趋势，因此美元走强仍然是大势所趋。但是短期来看，美元指数在完成了长达三个月的上涨之后，市场对于美联储加息的利多已经反应得比较充分。但是，技术上88.708点的前期高点对于美元指数的压制作用很大(88.708点的高点出现的时间和QE2推出的时间基本吻合)，加之近期美元走强对于美国经济抑制的作用已经显现，美元指数在短期内有望回调，短期内支撑贵金属的价格反弹。

美元指数短期上涨乏力，金价有望反弹。众所周知，金价以美元标价，作为金融属性很强的资产，金价和美元指数呈现很强的负相关关系。7月中旬以来，由于美国的经济数据回暖，经济复苏得到确认，市场对美国进入加息周期的窗口将会开启的预期逐渐加强，造成美元指数单边上涨，打压贵金属价格。但是，随着美元指数上涨，强势美元对于美国经济的负面作用已开始显现，这也造成美联储内部对于加息的犹豫不决，一再称要在很长一段时间内需要经济数据对经济复苏确认之后再决定是否加息，美国的加息期短时间内仍然不会到来。