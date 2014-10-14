美元走弱遇见需求旺季 金价短期看多

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由于美元走强对美国经济产生抑制作用，加之市场对于美国加息的预期出现审美疲劳，美元指数高位回落。受此影响，金价出现小幅反弹。后期来看，在印度和中国传统的需求旺季的作用下，金价反弹有望延续。
美元指数短期上涨乏力，金价有望反弹。众所周知，金价以美元标价，作为金融属性很强的资产，金价和美元指数呈现很强的负相关关系。7月中旬以来，由于美国的经济数据回暖，经济复苏得到确认，市场对美国进入加息周期的窗口将会开启的预期逐渐加强，造成美元指数单边上涨，打压贵金属价格。但是，随着美元指数上涨，强势美元对于美国经济的负面作用已开始显现，这也造成美联储内部对于加息的犹豫不决，一再称要在很长一段时间内需要经济数据对经济复苏确认之后再决定是否加息，美国的加息期短时间内仍然不会到来。
欧元区方面，通缩的风险始终弥漫在欧元区的上空。而作为欧元区两大经济体的德国和法国的经济增长乏力，法国的PMI更是连续5个月在荣枯线以下运行。为了刺激经济上涨，缓解通缩压力，9月10日欧洲央行]将三大利率下调。近期，欧洲央行准备继续ABS购买计划等措施刺激。我们认为在欧洲经济没有明显好转的前提下，欧洲央行将会继续延续宽松的货币政策。
日本方面，由于4月1日日本上调消费税三个百分点，日本经济萎靡不振。10月7日，日本中央银行会议称将会延续宽松的货币政策。后期来看，日本的通缩水平维持在低位。日本政府为了维持经济的上涨，可能要被动延续宽松的货币政策，甚至在后期加大宽松的力度。
综上所述，我们认为，目前全球主要经济体的货币政策可能归结为：美国收紧货币，欧元区“药不能停”，日本“没有放弃治疗”。并且，这种美国收紧、欧元区和日本宽松的货币环境在未来有继续分化的趋势，因此美元走强仍然是大势所趋。但是短期来看，美元指数在完成了长达三个月的上涨之后，市场对于美联储加息的利多已经反应得比较充分。但是，技术上88.708点的前期高点对于美元指数的压制作用很大(88.708点的高点出现的时间和QE2推出的时间基本吻合)，加之近期美元走强对于美国经济抑制的作用已经显现，美元指数在短期内有望回调，短期内支撑贵金属的价格反弹。
交易所下调保证金比例。芝加哥商业交易所(CME)继8月24日之后再次下调黄金(1234.00, 4.00,0.33%)期货合约保证金，将黄金保证金下调660美元至4400美元，已有持仓的保证金从4600美元下调到4000美元。白银(17.47, 0.13, 0.75%)期货合约的初始保证金从7150美元下调到6050美元，已有持仓的保证金从6500美元下调到5500美元。铂金期货合约的初始保证金从2310美元下调到1980美元，已有持仓的保证金从1980美元下调到1800美元。
保证金的下调使同等资金的杠杆率上升，加大贵金属的波动。此外，从CFTC的净多头持仓和SPDR的黄金持仓来看，做多的力量有所衰竭，黄金价格趋势仍然以向下为主。
结合上文对于美元和黄金市场的分析，我们认为黄金的整体趋势仍然以做空为主。但是，由于短期内美元指数上涨乏力，加之印度的排灯节临近和中国的年底需求增加，黄金价格有望出现反弹。从上海期货交易所黄金主力合约来看，反弹的第一目前位为245元/克，一旦突破则看到250元/克附近，之后可以背靠这一线做空。