美元料延续慢牛 金价难再起波澜

本周伊始，纽约黄金(1207.00, -1.70, -0.14%)市场惊现暴跌暴涨，单日巨幅振荡。造成金价短期大跌后又大涨的主要原因是瑞士公投利空出尽。展望后市，美元指数料延续慢牛行情，黄金市场驱动指标偏中性，金价总体将呈现弱势振荡行情。



瑞士公投利空出尽

市场关注的瑞士黄金公投上周日尘埃落定，最终以22.7%赞成、77.3%反对而未获通过。尽管市场原本就预期这项公投通过的可能性不大，但结果公布后，还是引发了金价短期大幅下挫。本周一，金价又跳空低开，随后在原油(66.34, -1.04, -1.54%)上涨的带动下出现巨幅反弹，重新站上1200美元/盎司关口。利空兑现是金价此波短线反弹的主要原因。作为大宗商品走势风向标的原油仍在低位徘徊，金价的大幅反弹也并无美元走弱或其他利多因素的配合，因此，这样的反弹不具有持续性。





美元将延续慢牛



今年6月，欧洲央行[微博]已经将再融资利率降至0.15%，并将存款利率降至负值，美元利率开始高于欧元利率。美元兑欧元汇率与息差有较高的相关性，欧洲央行的持续宽松预期对美元持续利多。另外，美国有望在2015年进入加息周期，而欧洲央行可能将继续扩大其资产负债表规模。预计未来美元与欧元息差还将进一步扩大，这将持续利空欧元，长期利多美元指数。



在日本央行10月底意外扩大QQE规模后，日元就一蹶不振。随着宽松政策的持续，日本央行资产负债表与美联储资产负债表之差未来还将扩大。而这两大央行资产负债表差值又与美元兑日元汇率具有很高的相关性。从日元后期走势来看，日元弱势也将长期利多美元。



美元的内部主要影响因素是美联储的加息预期。近期美国经济数据虽然持续偏好，但也未超出市场预期。本周市场关注的焦点是周五即将公布的美国非农数据，市场预计美国非农就业人数将增加22.5万，失业率持平于5.8%。美联储11月公布的LMCI就业市场状况指数仅为4，最新公布的ISM制造业指数的就业分项指数为54.9，也不及此前的55.5。笔者认为，本周美非农数据可能不会超出预期，也不足以改变明年年中加息的预期，对于美元的提振料有限。



综合来看，美元内生利多逻辑不强，但国际主要货币竞相贬值仍然长期利多美元。总体来看，美元仍将延续慢牛行情，对黄金走强形成长期压制。

驱动指标中性



上周黄金CFTC基金净多小幅回落，周减少5215手，降至76207手。基金净多数据中期仍维持振荡，对市场影响中性。上周黄金SPDR的ETF持仓呈现小幅流出，周减少3.3吨，降至717.6吨，但本周又增加2.39吨。ETF持仓流出已大幅放缓，总体利空影响也将减弱。



与此同时，近期伦敦市场黄金远期利率GOFO一路走低。GOFO一般与黄金现货溢价呈负相关关系，目前3个月的GOFO已经跌至负值，表明现货支撑已经有所显现。自去年以来GOFO四次转为负值，其中有三次金价出现短期上涨。



因此，从短期驱动指标来看，金市多空交织，并无明显的方向性驱动。



美元和美债是影响黄金走势的两大因素，目前美债已经哑火，只剩美元这一杆枪，而美元走强也只是因欧元、日元贬值推升。笔者认为，黄金利多因素乏善可陈，但利空影响也不强，在美元慢牛的压制下，金价将呈现弱势振荡走势。