美国股指期货小幅攀升

道琼斯工业平均指数上升到16471，而标准普尔500指数上涨5.6点至1899 .90。纳斯达克[微博]100指数上涨4.5点，至3857点。





期货交易震荡，在亚洲交易时段出现大幅亏损。投资者把注意力转向于周二便正式实施的大型银行财报，比如摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co 。)和花旗集团(Citigroup Inc 。)。





“这不是一个市场逆转，但回落至重要水平，其中欧洲斯托克50到2900，标准普尔500指数为1900，”丹麦银行(Danske Bank)高级策略师Tegllund Blaabjerg说。他认为，标准普尔500指数周一或周二可能会重新测试这一水平。





标准普尔500指数和纳斯达克100指数上周遭受2012年5月以来最大单周跌幅，三大股指接近或削弱关键支撑水平。





Blaabjerg预计财报季将提振美国股市。“在美国EPS(每股收益)同比增长预期是5%，这应该很容易地达到的，在宏观数字令人失望后为股市提供新的希望，”他说。





欧洲每股收益增长7%的预期不会被打败，他表示。但也有人担心，强劲的美元将给美国企业财报添加压力。