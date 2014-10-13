A股赚钱效应渐显：股基发行升温

股基发行落寞前三季度

尽管今年以来的A股市场走势相对于之前几年的跌跌不休已经好出太多，但股票型基金的发行依旧在前两个季度遭遇了“寒流”。

Wind资讯数据显示，今年一季度共发行19只股票型新基金，首发规模合计146.89亿元，平均7.73亿元；二季度发行23只股票型新基金，首发规模合计156.03亿元，平均6.78亿元，逼近历史低位；而三季度发行了19只股票型新基金，首发规模合计288.80亿元，平均15.20亿元，环比二季度猛增逾一倍。

不过，让公募基金业内人士感慨的是即使三季度股票型基金平均发行规模较二季度增长了超过一倍，但相对于其他固定收益类产品依旧显得十分尴尬。统计显示，在今年前三季度货币市场基金和债券型基金等固定收益类产品占据了公募产品首发的“大头”。今年一季度共设立16只货币基金，平均募集金额24.26亿元；17只债券型基金平均募集5.51亿元。二季度市场成立21只货币基金和17只债券型基金；三季度货币基金成立数量猛增至26只，债券型基金依旧为17只，但平均募集规模上升至9.63亿元。

“固定收益类产品在前三季度的发行成立规模较高，一方面是互联网金融的风暴在继续，各大公募基金管理公司都在推出或者持续营销各类‘宝宝’产品使然。”上海一位公募基金人士在接受《第一财经日报》记者采访时表示，“而另外一方面就是股票型基金的高风险特性使然，在今年上半年，虽然部分股票型基金产品业绩表现不错，但是整体A股市场依旧低迷，所以投资者也不太接受权益类产品。





”市场回暖推动股基“翻身”

前三季度的落寞并没有在下半年继续。数据显示，今年下半年以来A股市场开始逐渐走强，牛市已经到来的声音开始在业内此起彼伏。在这种局势下，股票型基金的发行也开始逐渐回暖。

华泰证券[-1.00% 资金 研报]统计显示，9月份共成立了44只公募基金，募集金额417.98亿元。而今年前8个月，月均有27只新基金成立，月均募资额为266亿元左右，这也意味着9月新基金发行大幅回暖。其中，9月偏股型基金首募规模达到235亿元，而8月份仅为105亿元。从基金首募月度规模来看，9月较8月份大幅增长逾一倍。华泰证券认为，随着7月底沪深股指出现大幅上涨，成交量也显著增加，使得市场人气出现大幅回暖，进入9月以来，股指依然延续了强劲上升态势，使得股票型基金募集的宏观环境持续改善。

好买基金研究中心也认为，偏股型基金发行规模上升，主要是由于7月以来股市回暖。数据显示，第三季度沪指上涨了15.40%，创下2010年年初以来最大单季涨幅。数据显示，在10月底之前将有32只基金在售或即将开始发行。好买基金预计，如四季度股票市场进一步回暖，新基金发行有望再掀高潮。值得注意的是，主题基金的良好业绩表现也让不少公募基金管理公司开始发力主题基金的设计销售。

统计数据显示，今年前三季度普通股票型基金业绩前十中，主题基金占据半壁江山，信息技术、军工主题基金便跻身其中，如受政策利好推动的军工板块成为两市近期累计涨幅最大的板块之一，富国军工上周便触发向上折算。

不少业内人士均表示，如果A股市场像预期般持续走强，未来股票型基金的赚钱效应将进一步彰显，股票型基金的募集规模将极有可能创出年内新高。