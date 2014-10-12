李克强：中国经济不会硬着陆





他是在汉堡峰会进行主旨演讲时发表上述观点的。他同时表示，中国经济不会像有些舆论所说的出现硬着陆。《第一财经日报》记者注意到，国家统计局将在本月发布中国三季度经济数据。一些投行和机构担忧，中国经济当季增速或创阶段新低。在此背景下，李克强对中国经济的打气值得关注。他在演讲中再度对中国经济今年7.5%的增长目标内涵进行了阐释。“上半年，我们GDP增长7.4%。今年目标是增长7.5%左右。这个左右很重要。”李克强说，希望大家能够记住，不要光只记住7.5%。他多次讲过，7.5%左右，低或者高零点几个百分点都属于7.5%左右，都在我们确定的合理区间。李克强表示，关键是看，我们的经济发展当中就业怎么样，是否比较充分；居民的收入如何，是否得到了提高；发展的质量怎样，是否得到了增强；环境和生态保护如何，是否向污染发起了宣战。“应该说，今年中国经济运行是处于合理区间的，尤其是就业，我们已经在10月份达到了全年预期的目标。城镇新增就业已经超过1000万人。”李克强说。这是李克强两天之内再度打气中国经济。10日，他在柏林与德国总理默克尔共同出席第七届中德经济技术合作论坛并发表题为《在开放中再续合作黄金季》的演讲。李克强表示，今中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。在高层看来，就业和创新是目前中国经济加速转型升级的一大引擎。李克强表示，面对经济下行的压力，中国没有实行大水漫灌的强刺激，而是通过改革再造微观基础、优化宏观经济，其中就包括简政放权。李克强向在座的与会者表示，简政放权是中国政府的自身革命，我们提出的是大众创业、万众创新。他引用歌德的一句名言表达创新之于中国和欧洲乃至世界的正能量意义——你如果喜爱自己的价值，那你就要给世界创造价值。他表示，中国就是希望调动创造就业热情，让每个人都有机会成就事业。这样可以把中国的人口红利转化为人才红利。“中国的创新不仅是要在本土进行，而且要更广泛地打开我们的大门，要吸引更多的外国企业，这样才能够使不同文明、不同文化、不同的思维方式在碰撞中产生新的火花。”李克强说，使中国成为创造的热土， 也会是世界绝大的市场。李克强表示，中国在新阶段的创新发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。“我们有这样的理念也有这样的决心，依靠中国人民的勤劳和智慧，中国经济会平稳运行，不会出现有些舆论所说的硬着陆。”