Wednesday 22 April – GRABBER BOT release

🚀 GRABBER BOT — 再也不会错过交易



许多使用 抓取系统 面临一个关键问题：

👉 当你不在屏幕前时，信号经常会出现

👉 高达 50%的交易都错过了。





🤖 解决方案

抓取机器人（我将于4月22日星期三发布） 完全自动化该策略

✔️无漏接信号



✔️没有情绪

✔️持续执行

🔧 里面有什么

自适应止损和止盈

时间、价差和波动率过滤器

单笔交易或多笔交易的选择

💡 结果

同样是行之有效的策略——但现在：

👉 更稳定

👉 更一致

👉 实践中更有利可图

重要的：

首批购买者（发布后 3 小时内）将获得 50% 的折扣，这意味着他们可以以 149 美元的价格购买 GRABBER BOT 。 3小时后，折扣窗口将关闭，交易机器人的价格将上涨至300美元！所以千万不要错过以超低折扣购买GRABBER BOT的机会！





🌍 GrabberBot 全球发布时间 GrabberBot 将于 4 月 22 日星期三 13:00 UTC 发布。

五折优惠窗口将持续开放3小时。 地区/国家 大城市 本地发布时间 美国（东海岸） 纽约 09:00 美国（西海岸） 洛杉矶 06:00 加拿大 多伦多 09:00 巴西 圣保罗 10:00 英国 伦敦 14:00 欧盟（CET） 柏林/布拉格/布拉迪斯拉发 15:00 芬兰/希腊/罗马尼亚 赫尔辛基/雅典/布加勒斯特 16:00 火鸡 伊斯坦布尔 16:00 阿联酋 迪拜 17:00 印度 新德里 18:30 中国 北京 21:00 东南亚 新加坡/吉隆坡 21:00 韩国 汉城 22:00 日本 东京 22:00 澳大利亚（东海岸） 悉尼 23:00 折扣时段： 13:00 – 16:00 UTC

在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。

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