Wednesday 22 April – GRABBER BOT release
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Wednesday 22 April – GRABBER BOT release

21 四月 2026, 15:50
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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🚀 GRABBER BOT — 再也不会错过交易

许多使用 抓取系统 面临一个关键问题：

👉 当你不在屏幕前时，信号经常会出现
👉 高达  50%的交易都错过了。


🤖 解决方案

抓取机器人我将于4月22日星期三发布  完全自动化该策略

✔️无漏接信号

✔️没有情绪

✔️持续执行

🔧 里面有什么

  • 自适应止损和止盈
  • 时间、价差和波动率过滤器
  • 单笔交易或多笔交易的选择

💡 结果

同样是行之有效的策略——但现在：

👉  更稳定
👉  更一致
👉  实践中更有利可图

重要的：

首批购买者（发布后 3 小时内）将获得 50% 的折扣，这意味着他们可以以 149 美元的价格购买 GRABBER BOT

3小时后，折扣窗口将关闭，交易机器人的价格将上涨至300美元！所以千万不要错过以超低折扣购买GRABBER BOT的机会！




🌍 GrabberBot 全球发布时间

GrabberBot 将于 4 月 22 日星期三 13:00 UTC 发布。

五折优惠窗口将持续开放3小时

地区/国家 大城市 本地发布时间
美国（东海岸） 纽约 09:00
美国（西海岸） 洛杉矶 06:00
加拿大 多伦多 09:00
巴西 圣保罗 10:00
英国 伦敦 14:00
欧盟（CET） 柏林/布拉格/布拉迪斯拉发 15:00
芬兰/希腊/罗马尼亚 赫尔辛基/雅典/布加勒斯特 16:00
火鸡 伊斯坦布尔 16:00
阿联酋 迪拜 17:00
印度 新德里 18:30
中国 北京 21:00
东南亚 新加坡/吉隆坡 21:00
韩国 汉城 22:00
日本 东京 22:00
澳大利亚（东海岸） 悉尼 23:00
折扣时段： 13:00 – 16:00 UTC
在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。

查看回测结果：

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#GRABBER, BOT