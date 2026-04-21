Wednesday 22 April – GRABBER BOT release

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🚀 GRABBER BOT — 再也不会错过交易
许多使用 抓取系统 面临一个关键问题：
👉 当你不在屏幕前时，信号经常会出现
👉 高达 50%的交易都错过了。
🤖 解决方案
抓取机器人（我将于4月22日星期三发布） 完全自动化该策略
✔️无漏接信号
✔️没有情绪
✔️持续执行
🔧 里面有什么
- 自适应止损和止盈
- 时间、价差和波动率过滤器
- 单笔交易或多笔交易的选择
💡 结果
同样是行之有效的策略——但现在：
👉 更稳定
👉 更一致
👉 实践中更有利可图
重要的：
首批购买者（发布后 3 小时内）将获得 50% 的折扣，这意味着他们可以以 149 美元的价格购买 GRABBER BOT 。
3小时后，折扣窗口将关闭，交易机器人的价格将上涨至300美元！所以千万不要错过以超低折扣购买GRABBER BOT的机会！
🌍 GrabberBot 全球发布时间
GrabberBot 将于 4 月 22 日星期三 13:00 UTC 发布。
五折优惠窗口将持续开放3小时。
|地区/国家
|大城市
|本地发布时间
|美国（东海岸）
|纽约
|09:00
|美国（西海岸）
|洛杉矶
|06:00
|加拿大
|多伦多
|09:00
|巴西
|圣保罗
|10:00
|英国
|伦敦
|14:00
|欧盟（CET）
|柏林/布拉格/布拉迪斯拉发
|15:00
|芬兰/希腊/罗马尼亚
|赫尔辛基/雅典/布加勒斯特
|16:00
|火鸡
|伊斯坦布尔
|16:00
|阿联酋
|迪拜
|17:00
|印度
|新德里
|18:30
|中国
|北京
|21:00
|东南亚
|新加坡/吉隆坡
|21:00
|韩国
|汉城
|22:00
|日本
|东京
|22:00
|澳大利亚（东海岸）
|悉尼
|23:00
折扣时段： 13:00 – 16:00 UTC
在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。
在3小时的限时发售窗口期内，GrabberBot 将以50%的折扣出售。
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