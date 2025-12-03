Grid Manual - 创建和管理订单网格

Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。

✅ 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。

✅ 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。

✅ 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。

✅ 允許您更改未結訂單網格的設置。

✅ 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。

✅ 顯示每個網格的利潤率。

✅ 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。

✅ 讓您一鍵關閉每個訂單網格。

✅ 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。

✅ 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。

✅ 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。

✅ 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。