从趋势交易，看交易策略。五次破产，五次暴富

乱世中的交易智慧，金融先驱约瑟夫·德拉维加

17世纪，一位从西班牙宗教迫害中逃亡的犹太天才，在阿姆斯特丹写下金融史的传奇——他就是约瑟夫·德拉维加。放弃拉比之路的他，纵身跃入全球首个金融迷宫，以五次暴富、五次破产的过山车式经历，看透市场本质。

1688年，德拉维加用对话体著就《乱中之乱》，这部全球首部股票市场专著，精准剖析期权交易、12种市场操纵术，更点破“贪婪与恐惧主导涨跌”的人性密码。书中四大黄金法则至今振聋发聩：“利润如精灵宝藏转瞬易形”“金钱与耐心缺一不可”，道尽交易真谛。

他记录的保证金交易、羊群效应，与现代外汇、股市运作惊人契合，被誉为行为金融学与技术分析的鼻祖。如今，欧洲“德拉维加奖”仍在传承其智慧，而这位穿越三百年的交易者，用“乱中寻序”的洞察证明：市场工具迭代不止，但人性与规律永恒不变。

English



From Trend Trading to Trading Strategies: Five Bankruptcies, Five Fortunes

Trading Wisdom in Turbulent Times: Financial Pioneer Joseph de la Vega

In the 17th century, a Jewish genius fleeing religious persecution in Spain wrote a legend in financial history in Amsterdam—he was Joseph de la Vega. Abandoning the path of becoming a rabbi, he plunged into the world’s first financial labyrinth. Through a rollercoaster of five bankruptcies and five fortunes, he deciphered the essence of the market.



In 1688, de la Vega authored Confusion of Confusions in a dialogue format—the world’s first monograph on the stock market. It accurately analyzed option trading, 12 market manipulation tactics, and revealed the human code that "greed and fear dominate ups and downs." The four golden rules in the book still resonate powerfully today: "Profits are like elf treasures, transforming in an instant" and "Money and patience are indispensable," encapsulating the true meaning of trading.



His records of margin trading and herd behavior align surprisingly with modern forex and stock market operations, earning him the title of the father of behavioral finance and technical analysis. Today, Europe’s "De la Vega Prize" continues to inherit his wisdom. This trader who transcended 300 years proved with his insight of "finding order in chaos": market tools evolve endlessly, but human nature and laws remain eternal.



العربية



من التداول بالاتجاه إلى استراتيجيات التداول: خمس إفلاسات، خمس ثروات

حكمة التداول في أزمنة الاضطرابات: النابض المالي يوسف دي لافيجا

في القرن السابع عشر، كتب عبقري يهودي هرب من الاضطهاد الديني في إسبانيا أسطورة في تاريخ المال في أمستردام—هو يوسف دي لافيجا. ترك طريق أن يصبح رب، وغوص في أول متاهة مالية في العالم. من خلال رحلة متأرجحة من خمس إفلاسات وخمس ثروات، فهم جوهر السوق.



في عام 1688، ألف دي لافيجا كتاب "الخبث في الخبث" (Confusión de Confusiones) بتنسيق حواري—أول كتاب моноغرافي عن السوق الأوراق المالية في العالم. قام بتحليل دقيق للتداول بالخيارات، و12 أسلوبًا لضبط السوق، وكشف الكود البشري الذي "الجشع والخوف يسيطران على الصعود والهبوط". القواعد الذهبية الأربعة في الكتاب لا تزال ترنطق بقوة حتى اليوم: "الأرباح مثل كنوز الجن، تتحول في لحظة" و"المال والصبر لا يُغني عن أي منهما"، مما يُحيط بمعنى الحقيقي للتداول.



سجلاته للتداول بالمحفظة وتأثير القطيع يتفقان بشكل مذهل مع عمليات السوق الحالية للعملات الأجنبية والأوراق المالية، مما أحرز له لقب أبو الاقتصاد السلوكي والتحليل الفني. اليوم، تستمر "جائزة دي لافيجا" في أوروبا في تراث حكمه. هذا المتداول الذي تجاوز 300 عام أثبت بفهمه "البحث عن النظام في хаос": الأدوات السوقية تتطور بلا هوادة، لكن الطبيعة البشرية والقوانين تظل أبدية.



Français



Du Trading par Tendance aux Stratégies de Trading : Cinq Faillites, Cinq Fortunes

Sagesse du Trading dans les Temps Troubles : Le Pionnier Financier Joseph de la Vega

Au 17e siècle, un génie juif fuyant la persécution religieuse en Espagne écrivit une légende dans l’histoire financière à Amsterdam—c’était Joseph de la Vega. Abandonnant la voie du rabbinat, il plongea dans le premier labyrinthe financier du monde. À travers un parcours de montagnes russes (cinq faillites et cinq fortunes), il déchiffra l’essence du marché.



En 1688, de la Vega publia Confusion des Confusions sous forme de dialogue—la toute première monographie sur le marché boursier au monde. Il analysa avec précision le trading d’options, 12 tactiques de manipulation de marché, et révéla le code humain selon lequel "la cupidité et la peur dominent les hausses et les baisses". Les quatre règles d’or du livre résonnent encore aujourd’hui avec force : "Les profits sont comme des trésors d’elfes, se transformant en un instant" et "L’argent et la patience sont indispensables", résumant la véritable signification du trading.



Ses descriptions du trading sur marge et de l’effet de groupe correspondent étonnamment aux opérations modernes des marchés de devises et boursiers, lui valant le titre de père de la finance comportementale et de l’analyse technique. Aujourd’hui, le "Prix De la Vega" européen perpétue sa sagesse. Ce trader qui a transcendu 300 ans a prouvé par son intuition de "trouver l’ordre dans le chaos" : les outils de marché évoluent sans cesse, mais la nature humaine et les lois restent éternelles.



Deutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: Fünf Insolvenzen, Fünf Vermögensschätze

Handelsweisheit in unruhigen Zeiten: Finanzpionier Joseph de la Vega

Im 17. Jahrhundert schrieb ein jüdischer Genie, der vor religiöser Verfolgung in Spanien floh, eine Legende in der Finanzgeschichte in Amsterdam—er war Joseph de la Vega. Er gab den Weg zum Rabbinat auf und tauchte in das erste finanzielle Labyrinth der Welt ein. Durch eine Achterbahnfahrt aus fünf Insolvenzen und fünf Vermögensschätzen entschlüsselte er das Wesen des Marktes.



Im Jahr 1688 verfasste de la Vega das Buch Confusion der Confusionen (Confusión de Confusiones) in Dialogform—die erste Monografie über den Aktienmarkt der Welt. Es analysierte genau Optionshandel, 12 Marktmanipulationstaktiken und enthüllte den menschlichen Code, dass "Gier und Angst Hochs und Tiefs beherrschen". Die vier goldenen Regeln im Buch klingen bis heute kraftvoll: "Gewinne sind wie Elfen-Schätze, die sich in einem Augenblick verwandeln" und "Geld und Geduld sind unentbehrlich", die die wahre Bedeutung des Handels zusammenfassen.



Seine Aufzeichnungen über Margin Trading und Herdenverhalten stimmen überraschenderweise mit modernen Forex- und Aktienmarktoperationen überein, was ihm den Titel des Vaters der Verhaltensökonomie und der technischen Analyse einbrachte. Heute trägt der europäische "De la Vega Preis" seine Weisheit weiter. Dieser Trader, der 300 Jahre überdauerte, bewies mit seiner Einsicht "Ordnung im Chaos zu finden": Markttools entwickeln sich endlos, aber menschliche Natur und Gesetze bleiben ewig.



Italiano

Dal Trading di Tendenza alle Strategie di Trading: Cinque Fallimenti, Cinque Fortune

Saggezza del Trading nei Tempi Turbolenti: Pioniere Finanziario Joseph de la Vega

Nel XVII secolo, un genio ebraico fuggito dalla persecuzione religiosa in Spagna scrisse una leggenda nella storia finanziaria ad Amsterdam—fu Joseph de la Vega. Abbandonò la strada per diventare rabbino e si tuffò nel primo labirinto finanziario del mondo. Attraverso una montagne russa di cinque fallimenti e cinque fortune, decifrò l’essenza del mercato.



Nel 1688, de la Vega pubblicò Confusione delle Confusioni (Confusión de Confusiones) in forma di dialogo—la prima monografia sul mercato azionario al mondo. Analizzò con precisione il trading di opzioni, 12 tattiche di manipolazione di mercato e rivelò il codice umano secondo cui "cupidità e paura dominano alzate e calate". Le quattro regole d’oro nel libro risuonano ancora oggi con forza: "I profitti sono come tesori di elfi, che si trasformano in un istante" e "Denaro e pazienza sono indispensabili", riassumendo il vero significato del trading.



Le sue registrazioni sul trading a margine e sull’effetto gregario corrispondono sorprendentemente alle operazioni moderne dei mercati forex e azionari, meritandosi il titolo di padre della finanza comportamentale e dell’analisi tecnica. Oggi, il "Premio De la Vega" europeo eredita la sua saggezza. Questo trader che ha trascorso 300 anni ha dimostrato con la sua intuizione di "trovare ordine nel caos": gli strumenti di mercato evolvono senza fine, ma la natura umana e le leggi rimangono eterne.



6. עברית



מטמיעה מגמה לאסטרטגיות מטמיעה: חמש פשיטות, חמש עושרות

חכמת המטמיעה בזמנים מעורבים: הפונייה הפיננסית יוסף דה לבהיגה

במאה ה-17, כתב גני יהודי שברוח מהעינויים הדתיים בספרד אגדה בהיסטוריה הפיננסית באמסטרדם—הוא היה יוסף דה לבהיגה. הוא εγκατέλειп את המסלול להפוך לרב וטבול במערכה הפיננסית הראשונה בעולם. דרך ג'וקרינג של חמש פשיטות וחמש עושרות, הוא פיענח את מהות השוק.



בשנת 1688, דה לבהיגה כתב את הספר תערבות בתערבות (Confusión de Confusiones) בצורה של דיאלוג—המונוגרפיה הראשונה בעולם על שוק המניות. הוא ניתוח בדיוק את מטמיעת האופציות, 12 טקטיות מניפולציה של שוק, וחשף את הקוד האנושי לפי которого "חמדת ופחד שולטים על עליות וירידות". ארבע הכללים הזהב בתוך הספר עדיין מהדהדים היום: "הרווחים הם כמו אוצרות של אלווין, המשתנים ברגע אחד" ו"כסף וסבלנות אינם ניתנים להחלפה", המסכמים את המשמעות האמיתית של המטמיעה.



התעדיו על מטמיעה על מרין ותופעת הצבקה תואמות באופן מדהים את הפעולות המודרניות של שווקים הפורקס והמניות, מה שניתן לו את התואר של אב הפיננסיה ההתנהגותית והניתוח הטכני. היום, "פרס דה לבהיגה" האירופי עוביר את חכמתו הלאה. המטמיע הזה שעבר 300 שנים הוכיח עם אינטואיצייתו של "מציאת סדר בחוסר סדר": הכלים של השוק מתפתחים ללא הרף, אבל הטבע האנושי והחוקים נשארו אתניים.



Schweizerdeutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: Fünf Insolvenzen, Fünf Vermögensschätze

Handelsweisheit in unruhigen Zäiten: Finanzpionier Joseph de la Vega

Im 17. Jorhunderi schrieb en jüdischer Genie, der vor religiöser Verfolgung in Spanien floh, en Legende in der Finanzgeschichte in Amsterdam—er war Joseph de la Vega. Er gab de Weg zum Rabbinat uf und tauchte in das erste finanzielle Labyrinth der Welt ein. Durch en Achterbahnfahrt aus fünf Insolvenzen und fünf Vermögensschätzen entschlüsselte er de Wesen vom Markt.



Im Jahr 1688 verfasste de la Vega das Buch Confusion der Confusionen (Confusión de Confusiones) im Dialogform—die erste Monografie über de Aktienmarkt der Welt. Es analysierte genau Optionshandel, 12 Marktmanipulationstaktiken und enthüllte de menschliche Code, dass "Gier und Angst Hochs und Tiefs beherrschen". Die vier goldenen Regeln im Buch klingen bis heute kraftvoll: "Gewinne sind wie Elfen-Schätze, die sich in enem Augenblick verwandeln" und "Geld und Geduld sind unentbehrlich", die de wahre Bedeutung vom Handels zamsummare.



Seine Aufzeichnungen über Margin Trading und Herdenverhalten stimmen überraschenderweise mit modernen Forex- und Aktienmarktoperationen überein, was ihm de Titel vom Vater der Verhaltensökonomie und der technischen Analyse einbrachte. Heute trägt der europäische "De la Vega Preis" seine Weisheit weiter. Dieser Trader, der 300 Jahre überdauerte, bewies mit seiner Einsicht "Ordnung im Chaos zu finden": Markttools entwickeln sich endlos, aber menschliche Natur und Gesetze bleibe ewig.



Svenska



Från Trendhandels till Handelsstrategier: Fem Konkurser, Fem Förmögenheter

Handelsvisdom i Tumultartade Tider: Finanspionjär Joseph de la Vega

På 1600-talet skrev en judisk geni som flydde från religiös förföljelse i Spanien en legend i finanshistorien i Amsterdam—han var Joseph de la Vega. Han gav upp vägen till att bli rabbin och dök ner i världens första finansiella labyrint. Genom en berg-och-dalbana av fem konkurser och fem förmögenheter avkodade han marknadens väsentlighet.



År 1688 skrev de la Vega boken Förvirringens Förvirring (Confusión de Confusiones) i dialogform—världens första monografi om aktiemarknaden. Den analyserade noggrant optioner, 12 marknadsmanipuleringsmetoder och avslöjade den mänskliga koden att "begär och rädsla dominerar uppgångar och nedgångar". De fyra gyllene reglerna i boken klingar fortfarande kraftfullt idag: "Vinster är som älvorna förgyllda skatter, som förvandlas på ett ögonblick" och "Pengar och tålamod är oumbärliga", vilket sammanfattar handelns sanna mening.



Hans anteckningar om marginhandel och hjurdynamik stämmer förvånansvärt väl med moderna forex- och aktiemarknadsoperationer, vilket fick honom att bli känd som fader till beteendefinansiering och teknisk analys. Idag fortsätter Europas "De la Vega-pris" att ärva hans visdom. Denna handlare som övergick 300 år bevisade med sin insikt om "att hitta ordning i kaos": marknadens verktyg utvecklas oändligt, men mänsklig natur och lagar förblir eviga.



Австралийский Английский



From Trend Trading to Trading Strategies: Five Bankruptcies, Five Fortunes

Trading Wisdom in Turbulent Times: Financial Pioneer Joseph de la Vega

In the 17th century, a Jewish genius fleeing religious persecution in Spain wrote a legend in financial history in Amsterdam—he was Joseph de la Vega. Abandoning the path of becoming a rabbi, he dived into the world’s first financial labyrinth. Through a rollercoaster of five bankruptcies and five fortunes, he cracked the market’s essence.



In 1688, de la Vega penned Confusion of Confusions as a dialogue—the world’s first stock market monograph. It pinpointed option trading, 12 market manipulation tactics, and laid bare the human code: "greed and fear drive ups and downs." The book’s four golden rules still ring true today: "Profits are like elf treasures, shifting in a heartbeat" and "Money and patience go hand in hand," capturing the real meaning of trading.



His notes on margin trading and herd behavior align surprisingly with modern forex and stock market moves, earning him the title of father of behavioral finance and technical analysis. Today, Europe’s "De la Vega Prize" keeps his wisdom alive. This trader who stood the test of 300 years proved with his "finding order in chaos" insight: market tools keep evolving, but human nature and laws are timeless.



Bahasa Melayu



Dari Trading Trend ke Strategi Trading: Lima Kematian Perniagaan, Lima Kekayaan

Kebijaksanaan Trading dalam Zaman Chaos: Perintis Kewangan Joseph de la Vega

Pada abad ke-17, seorang jenius Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Sepanyol menulis legenda dalam sejarah kewangan di Amsterdam—dia ialah Joseph de la Vega. Meninggalkan jalan untuk menjadi rabi, dia terjun ke labirin kewangan pertama di dunia. Melalui perjalanan rollercoaster lima kematian perniagaan dan lima kekayaan, dia menguraikan inti pati pasaran.



Pada tahun 1688, de la Vega menulis buku Kemarahan dalam Kemarahan (Confusión de Confusiones) dalam bentuk dialog—monografi pertama pasaran saham di dunia. Ia menganalisis dengan tepat trading opsi, 12 taktik manipulasi pasaran, dan mendedahkan kod manusia bahawa "ketamakan dan ketakutan menguasai kenaikan dan penurunan". Empat peraturan emas dalam buku itu masih bergema dengan kuat hari ini: "Untung seperti harta peri, berubah dalam sekejap" dan "Wang dan kesabaran tidak boleh dipisahkan", merangkum maksud sebenar trading.



Rekodnya mengenai margin trading dan kesan kawanan sepadan dengan operasi pasaran forex dan saham moden secara menakjubkan, menjadikannya bapa kepada kewangan tingkah laku dan analisis teknikal. Hari ini, "Hadiah De la Vega" Eropah meneruskan warisan kebijaksanaannya. Trader yang melintasi 300 tahun ini membuktikan dengan pandanganannya "mencari ketertiban dalam kekacauan": alat pasaran terus berkembang, tetapi sifat manusia dan undang-undang kekal abadi.



日本語



トレンドトレーディングから見るトレーディング戦略～5回の破産と5回の大富豪

混乱期のトレーディング知恵 金融開祖ジョセフ・デ・ラ・ベガ

17世紀、スペインの宗教弾圧から逃れたユダヤ人の天才が、アムステルダムで金融史の伝説を刻んだ——それがジョセフ・デ・ラ・ベガである。ラビへの道を捨て、世界初の金融迷宮に飛び込んだ彼は、5回の大富豪と5回の破産を繰り返すジェットコースターのような経験を通じ、市場の本質を見抜いた。



1688年、デ・ラ・ベガは対話形式で『混乱の中の混乱』（Confusión de Confusiones）を著した——これは世界初の株式市場専門書である。オプション取引、12種類の市場操作術を精密に分析し、「欲と恐怖が値動きを支配する」という人間のコードを明らかにした。書中の4つの黄金律は今日でも力強く響き渡る：「利益は妖精の宝のように瞬く間に姿を変える」「金銭と忍耐は欠かせない」——トレーディングの真髄を語り尽くしている。



彼が記録した証拠金取引や群集効果は、現代の外国為替・株式市場の動きと驚くほど一致し、行動金融学とテクニカル分析の祖と称えられている。今日、ヨーロッパの「デ・ラ・ベガ賞」がその知恵を継承している。300年の時を超えたこのトレーダーは、「混沌の中に秩序を見出す」洞察で証明した：市場のツールは進化し続けるが、人間性と法則は永遠に不変である。



한국어

트렌드 트레이딩에서 본 트레이딩 전략～5차 파산과 5차 부자의 탄생

혼란기의 트레이딩 지혜 금융 선구자 조셉 드 라 베가

17세기, 스페인의 종교 탄압에서 도망친 유대인 천재가 암스테르담에서 금융사의 전설을 썼다——그는 바로 조셉 드 라 베가였다. 라비가 될 길을 포기하고 세계 최초의 금융 미로에 뛰어든 그는 5차의 부와 5차의 파산을 오가는 롤러코스터 같은 경험을 통해 시장의 본질을 깨달았다.



1688년, 드 라 베가는 대화체로 『혼란 속의 혼란』（Confusión de Confusiones）을 저술했다——이것은 세계 최초의 주식 시장 전문서다. 옵션 트레이딩, 12가지 시장 조작 기법을 정밀하게 분석하고 "탐욕과 공포가 가격 변동을 지배한다"는 인간의 코드를 밝혔다. 책 속 네 가지 황금률은 오늘날에도 강력하게 울려퍼진다："이익은 요정의 보물처럼 순식간에 모습을 바꾼다" "금전과 인내는 없어서는 안 된다"——트레이딩의 진수를 말해준다.



그가 기록한 마진 트레이딩과 무리 효과는 현대 외환·주식 시장의 운영 방식과 놀랍도록 일치하여, 행동 금융학과 기술적 분석의 아버지로 불린다. 오늘날 유럽의 "드 라 베가 상"은 그의 지혜를 이어받고 있다. 300년을 초월한 이 트레이더는 "혼란 속에서 질서를 찾는" 통찰력으로 증명했다：시장 도구는 끊임없이 발전하지만, 인간성과 법칙은 영원히 불변한다.



Канадский Английский



From Trend Trading to Trading Strategies: Five Bankruptcies, Five Fortunes

Trading Wisdom in Turbulent Times: Financial Pioneer Joseph de la Vega

In the 17th century, a Jewish genius fleeing religious persecution in Spain wrote a legend in financial history in Amsterdam—he was Joseph de la Vega. Abandoning the path of becoming a rabbi, he plunged into the world’s first financial labyrinth. Through a rollercoaster of five bankruptcies and five fortunes, he deciphered the core of the market.



In 1688, de la Vega authored Confusion of Confusions in a dialogue style—the world’s first monograph on the stock market. It accurately analyzed option trading, 12 market manipulation tactics, and uncovered the human code that "greed and fear govern ups and downs." The book’s four golden rules still ring loud and clear today: "Profits are like elf treasures, shifting in an instant" and "Money and patience are inseparable," capturing the very essence of trading.



His accounts of margin trading and herd behavior align surprisingly with modern forex and stock market operations, earning him the title of the father of behavioral finance and technical analysis. Today, Europe’s "De la Vega Prize" continues to honor his wisdom. This trader who transcended 300 years proved with his insight of "finding order in chaos": market tools evolve endlessly, but human nature and laws remain eternal.



Русский



От Трендового Трейдинга к Торговым Стратегиям: Пять Обанкротований, Пять Богатств

Торговая Мудрость в смутные Времена: Финансовый Пионер Иосиф де ла Вега

В 17 веке иудейский гений, бежавший от религиозного гонения в Испании, написал легенду в финансовой истории в Амстердаме—это был Иосиф де ла Вега. Отказавшись от пути к раббинату, он окунулся в первый финансовый лабиринт мира. Путем американской горки из пяти банкротств и пяти богатств он разобрался в сущности рынка.



В 1688 году де ла Вега написал книгу «Помешательство в Помешательстве» (Confusión de Confusiones) в диалоговой форме—первую монографию о фондовом рынке в мире. Он точно проанализировал опциональный трейдинг, 12 тактик манипуляции рынком и раскрыл человеческий код: «жадность и страх управляют подъемами и падениями». Четыре золотых правила в книге до сих пор звучат громко: «Прибыли подобны сокровищам эльфов, мгновенно меняющим форму» и «Деньги и терпение неотъемлемы», в полной мере раскрывая суть торговли.



Его записи о маржинальной торговле и стадном эффекте удивительно совпадают с современными операциями на валютных и фондовых рынках, придав ему титул отца поведенческой экономики и технического анализа. Сегодня европейская «Премия де ла Вега» продолжает передавать его мудрость. Этот трейдер, преодолевший 300 лет, доказал своим познанием «найти порядок в хаосе»: инструменты рынка постоянно развиваются, но человеческая натура и законы остаются вечными.

