从趋势交易，看交易策略。39.1%，30年，1000亿

"幽灵量化之王"



詹姆斯·西蒙斯，从数学巨匠跨界成金融传奇，被誉为"华尔街幽灵"。26岁任哈佛最年轻教授，与陈省身共创"陈-西蒙斯定理"，获数学界维布伦奖。40岁转身创立文艺复兴科技，打造传奇"大奖章基金"。



1988-2018年，基金年化净回报率39.1%，30年累计盈利超1000亿美元，2008年金融危机逆势狂赚80%，碾压巴菲特的20%年化。他摒弃主观判断，靠高频算法+海量数据挖掘，每天数万笔交易，持仓仅数分钟到数天。



其团队清一色数学家、物理学家，拒绝MBA，策略成顶级机密。他从不受访、远离华尔街，基金只对内部开放，用数学魔法重塑金融，成为无可复制的量化神话。



English



"Ghost Quantitative King": James Simons, from math giant to financial legend, is hailed as the "Ghost of Wall Street". At 26, he became Harvard's youngest professor, co-founded the "Chern-Simons Theorem" with Shiing-Shen Chern, and won the Veblen Prize in mathematics. At 40, he switched to found Renaissance Technologies, creating the legendary Medallion Fund.



From 1988 to 2018, the fund achieved an annualized net return of 39.1%, with cumulative profits exceeding $100 billion over 30 years. It even made a stunning 80% profit against the trend during the 2008 financial crisis, outperforming Buffett's 20% annualized return. Abandoning subjective judgment, he relied on high-frequency algorithms + massive data mining, executing tens of thousands of trades daily with positions held for only minutes to days.



His team consists entirely of mathematicians and physicists, rejecting MBAs, and his strategies remain top-secret. He never gave interviews, stayed away from Wall Street, and the fund was only open to internal staff, reshaping finance with mathematical magic to become an irreplicable quantitative myth.



العربية）



"ملك الكمبيوتر الشبح": جيمس سايمونز، من عظماء الرياضيات إلى أسطورة مالية، يُعرف باسم "شبح وول ستريت". في سن 26 عامًا، أصبح أ 젊ّ دكتور في هارفارد، وشارك في تأسيس "نظرية شيرن-سايمونز" مع شيئن-شن شيرن، وتحصل على جائزة فيبلن في الرياضيات. في سن 40 عامًا، تحول لإنشاء شركة رينيسانس تكنولوجيز، وتشكيل الصندوق الأسطوري ميداليون.



من عام 1988 إلى 2018، حقق الصندوق عائدًا صافيًا سنويًا بنسبة 39.1%، مع أرباح متراكمة تزيد عن 100 مليار دولار على مدار 30 عامًا. حتى أنه حقق ربحًا مذهلًا بنسبة 80% عكس الاتجاه خلال أزمة 2008 المالية، ومتفوقًا على العائد السنوي ل Bufett البالغ 20%. بتخلي عن الحكم الذاتي، اعتمد على خوارزميات عالية التردد + تنقيب بيانات ضخمة، وتنفيذ عشرات الألفيات من الصفقات يوميًا مع إdržائها لدقائق فقط إلى أيام.



يتكون فريقه بالكامل من رياضيين ومفسرين فيزيائيين، يرفضون برامج إدارة الأعمال العليا (MBA)، وتبقى استراتيجياته سرية مطلقة. لم يُعط أي مقابلات أبدًا، وابتعد عن وول ستريت، وكان الصندوق مفتوحًا فقط للموظفين الداخليين، مما أدى إلى إعادة تشكيل المال باستخدام السحر الرياضي ليصبح أسطورة كمية لا يمكن نسخها.



Français



"Roi Quantitatif Fantôme": James Simons, de géant des mathématiques à légende financière, est salué comme le "Fantôme de Wall Street". À 26 ans, il devient le plus jeune professeur de Harvard, co-fonde le "Théorème de Chern-Simons" avec Shiing-Shen Chern et remporte le Prix Veblen en mathématiques. À 40 ans, il se reconvertit pour fonder Renaissance Technologies, créant le légendaire Fonds Medallion.



De 1988 à 2018, le fonds a réalisé un rendement net annuel de 39.1%, avec des profits cumulés dépassant 100 milliards de dollars sur 30 ans. Il a même réalisé un profit étonnant de 80% à contre-courant lors de la crise financière de 2008, dépassant le rendement annuel de Buffett de 20%. Abandonnant le jugement subjectif, il s'appuie sur des algorithmes haute fréquence +挖掘 de données massives, exécutant des dizaines de milliers de transactions par jour avec des positions détenues seulement pendant des minutes à des jours.



Son équipe est composée exclusivement de mathématiciens et de physiciens, rejetant les MBA, et ses stratégies restent top-secrètes. Il n'a jamais donné d'interviews, s'est tenu à l'écart de Wall Street, et le fonds n'était ouvert qu'au personnel interne, reshaping la finance avec de la magie mathématique pour devenir un mythe quantitatif irréplicable.



Deutsch



"Geistiger Quantenkönig": James Simons, von Mathematikriese zur Finanzlegende, wird als der "Geist von Wall Street" bezeichnet. Mit 26 Jahren wurde er der jüngste Professor an Harvard, gemeinsam mit Shiing-Shen Chern den "Chern-Simons-Theorem" gegründet und den Veblen-Preis in Mathematik gewonnen. Mit 40 Jahren wechselte er zu gründen Renaissance Technologies und schuf den legendären Medallion-Fonds.



Von 1988 bis 2018 erzielte der Fonds eine jährliche Nettorendite von 39,1% mit kumulativen Gewinnen von über 100 Milliarden Dollar in 30 Jahren. Er erzielte sogar während der Finanzkrise 2008 einen erstaunlichen Gewinn von 80% gegen den Trend, der Buffetts jährliche Rendite von 20% übertrifft. Auf subjektives Urteilsvermögen verzichtend, setzte er sich auf Hochfrequenz-Algorithmen + Massendaten-Mining, führte täglich Zehntausende von Transaktionen durch und hielt Positionen nur für Minuten bis Tage.



Sein Team besteht ausschließlich aus Mathematikern und Physikern, lehnt MBAs ab, und seine Strategien bleiben streng vertraulich. Er gab nie Interviews, hielt sich von Wall Street fern, und der Fonds war nur für Mitarbeiter im Unternehmen geöffnet, der die Finanzwelt mit mathematischer Magie umgestaltete und zu einem nicht nachvollziehbaren quantitativen Mythos wurde.



Italiano



"Re Quantitativo Fantasma": James Simons, da gigante delle matematiche a leggenda finanziaria, è salutato come il "Fantasma di Wall Street". A 26 anni, divenne il più giovane professore di Harvard, co-fondò il "Teorema di Chern-Simons" con Shiing-Shen Chern e vinse il Premio Veblen in matematica. A 40 anni, si riconvertì per fondare Renaissance Technologies, creando il leggendario Fondo Medallion.



Dal 1988 al 2018, il fondo ha realizzato un rendimento netto annuale del 39,1%, con profitti cumulati superiori a 100 miliardi di dollari in 30 anni. Ha persino realizzato un sorprendente profitto del 80% a controtendenza durante la crisi finanziaria del 2008, superando il rendimento annuale del 20% di Buffett. Abbandonando il giudizio soggettivo, si basa su algoritmi ad alta frequenza + mining di dati massivi, eseguendo decine di migliaia di transazioni al giorno con posizioni detenute solo per minuti a giorni.



Il suo team è composto esclusivamente da matematici e fisici, rifiutando gli MBA, e le sue strategie rimangono top-segrete. Non ha mai dato interviste, si è tenuto alla larga da Wall Street, e il fondo era aperto solo al personale interno, rimodellando le finanze con magia matematica per diventare un mito quantitativo irripetibile.



עברית，



"מלך הכמותי הרעואי": ג'יימס סימונס, מגדול המתמטיקה לליגেনდა פיננסית, מכונה "הרעואי של וול סטריט". בגיל 26 ஆன 그는 הפ�rochור הצעיר ביותר בהרווארד, שותף ל�ייסוד "משפט צ'רן-סימונס" עם שינג-שן צ'רן, וזכה בפרס ובלεν במתמטיקה. בגיל 40 ஆன הוא החליף לעשות קריאה וקיבל את Renaissance Technologies, ויצר את הקרן האגדית מדאליון.



משנת 1988 עד 2018, הקרן השיגה תשואה נטו שנתית של 39.1%, עם רווחים מצטברים של יותר מ-100 מיליארד דולר במשך 30 שנים. הוא אפילו השיג רווח מדהים של 80% בניגוד לטרנד במהלך המשבר הפיננסי של 2008, ועלה על התשואה השנתית של בפופט של 20%. מניח בצד שיפוט סביבתי, הוא הסתמך על אלגוריתמים בתדירות גבוהה + כרינת נתוני מסיביים, ומבצע עשרות אלפי עסקים מדי יום עם עמדות שנישנות רק דקות עד ימים.



הצוות שלו מורכב אך ורק ממתמטיקאים ופיסיקאים, מדחיקים את הלימודים האקדמיים לניהול עסקים (MBA), והאסטרטגיות שלו נשארות סודיות ביותר. הוא מעולם לא נתן ראיון, נשאר מרוחק מאוול סטריט, והקרן была פתוחה רק לעובדים פנימיים, מה שהביא להפעלה מחדש של הכספים באמצעות קסם מתמטי כדי להפוך למיתק כמותי שאינו ניתן לשכפול.



Svenska



"Spökske Kvantkung": James Simons, från matematikgjol till finansiell legend, kallas "Spöket på Wall Street". Vid 26 års ålder blev han Harvards yngste professor, medarbetare till att grunda "Chern-Simons-teoremet" med Shiing-Shen Chern och vann Veblenpriset inom matematik. Vid 40 års ålder växte han över för att grunda Renaissance Technologies och skapade den legendariska Medallionfonden.



Från 1988 till 2018 uppnådde fonden en årlig nätträffstax av 39,1%, med ackumulerade vinster på över 100 miljarder dollar under 30 år. Han uppnådde till致使 ett förbluffande 80%-igt vinst emot strömmen under finanskrisen 2008, vilket överträffade Buffetts årliga träffstax på 20%. Genom att ge upp subjektivt omdöme förlitar han sig på högfrekvensalgoritmer + storskalig dataminning, utförande tiotusentals transaktioner per dag med positioner hålda endast i minuter till dagar.



Hans team består uteslutande av matematiker och fysiker, vägrar MBA, och hans strategier förblir topphemliga. Han gav aldrig några intervjuer, höll sig borta från Wall Street, och fonden var endast öppen för internt personal, omformande finansiering med matematisk magi för att bli en ouppreparbar kvantitativ myt.



Bahasa Melayu，



"Raja Kuantitatif Hantu": James Simons, dari raksasa matematik kepada legenda kewangan, dikenali sebagai "Hantu Wall Street". Pada usia 26 tahun, beliau menjadi profesor termuda di Harvard, bersama Shiing-Shen Chern mengasaskan "Teorem Chern-Simons", dan memenangi Hadiah Veblen dalam matematik. Pada usia 40 tahun, beliau beralih untuk mengasaskan Renaissance Technologies, mencipta Amanah Legenda Medallion.



Dari 1988 hingga 2018, amanah itu mencapai pulangan bersih tahunan 39.1%, dengan keuntungan terkumpul melebihi 100 bilion dolar selama 30 tahun. Beliau bahkan mencapai keuntungan menakjubkan 80% menentang aliran semasa krisis kewangan 2008, mengatasi pulangan tahunan Buffett sebanyak 20%. Meletakkanaside pertimbangan subjektif, beliau bergantung pada algoritma frekuensi tinggi + penggalian data besar, melaksanakan berpuluh ribu transaksi setiap hari dengan kedudukan dipegang hanya untuk beberapa minit hingga hari.



Pasukannya terdiri solely daripada ahli matematik dan fizik, menolak MBA, dan strateginya kekal rahsia tinggi. Beliau tidak pernah memberi temu bual, menjauh dari Wall Street, dan amanah itu hanya terbuka kepada kakitangan dalaman, mengubahsuai kewangan dengan sihir matematik untuk menjadi mitos kuantitatif yang tidak dapat ditiru.



日本語



「幽霊のクオンタムキング」：ジェームズ・サイモンズは、数学の巨人から金融の伝説へと変貌し、「ウォール街の幽霊」と称えられている。26歳でハーバード最年少教授となり、陳省身氏と共に「チャーン・サイモンズ定理」を共同で創案し、数学界のヴェブレン賞を受賞。40歳で転身してルネサンス・テクノロジーズを設立し、伝説の「メダリオン・ファンド」を打造した。



1988年から2018年の30年間、同ファンドの年間純利益率は39.1%、累計利益は1000億ドルを超え、2008年の金融危機では逆張りで80%の驚異的な利益を稼ぎ、バフェットの20%の年間収益率を凌駕した。彼は主観的な判断を捨て、高頻度アルゴリズム＋大量データマイニングに頼り、毎日数万件の取引を実行し、ポジションの保有期間はわずか数分から数日に過ぎない。



彼のチームは数学者と物理学者で構成され、MBAを拒否し、戦略は最高機密となっている。彼は一度もインタビューを受けず、ウォール街から遠ざかり、ファンドは内部スタッフに限り公開されており、数学の魔法で金融を再構築し、複製不可能なクオンタムの神話となった。



한국어



"유령 양자 왕": 제임스 사이먼스는 수학 거인에서 금융 전설로 변모하며 "월스트리트의 유령"으로 불린다. 26세에 하버드 최연소 교수가 되었고, 진 성신(陳省身)과 함께 "첸-사이먼스 정리"를 공동 창안했으며, 수학계의 베블렌 상을 수상했다. 40세에 전업하여 르네상스 테크놀로지스를 설립하고, 전설적인 "메달리온 펀드"를 만들었다.



1988년부터 2018년까지 30년간 펀드의 연간 순수익률은 39.1%였고, 누적 이익은 1000억 달러를 초과했으며, 2008년 금융위기 때는 역행하여 80%의 경이로운 이익을 냈으며, 버핏의 20% 연간 수익률을 압도했다. 그는 주관적인 판단을 버리고 고주파 알고리즘 + 대규모 데이터 마이닝에 의존하여 매일 수만 건의 거래를 실행했고, 포지션 보유 기간은 단지 몇 분에서 며칠에 불과했다.



그의 팀은 전적으로 수학자와 물리학자로 구성되어 MBA를 거부했고, 전략은 최고 기밀이다. 그는 한 번도 인터뷰를 받지 않았고 월스트리트에서 멀리 떨어져 있었으며, 펀드는 내부 직원에게만 공개되어 수학의 마법으로 금융을 재구성하여 복제할 수 없는 양자 신화가 되었다.



Русский



"Призрачный Квантовый Король": Джеймс Саймонс, от гиганта математики до финансовой легенды, известен как "Призрак Уолл-стрит". В 26 лет он стал самым молодым профессором Гарварда, вместе с Шиинг-Шэнь Чжэнь основал "Теорему Чжэнь-Саймонса" и получил премию Веблен в математике. В 40 лет он перешёл к созданию Renaissance Technologies, создав легендарный Фонд Медаллион.



С 1988 по 2018 год фонд добился годового чистой доходности 39.1%, с совокупными прибылями превышающими 100 миллиардов долларов за 30 лет. Он даже получил поразительную прибыль 80% против течения во время финансового кризиса 2008 года, превзойдя годовую доходность Баффета в 20%. Отказываясь от субъективного суждения, он полагается на высокочастотные алгоритмы + массовое дата майнинг, выполняя десятки тысяч сделок в день с позициями, удерживаемыми только на несколько минут до дней.



Его команда состоит исключительно из математиков и физиков, отвергая MBA, а его стратегии остаются сверхсекретными. Он никогда не давал интервью, держался подальше от Уолл-стрит, а фонд был открыт только для внутреннего персонала, трансформируя финансы математической магией в неповторимый квантовый миф.