稳定的关键在于多样化和控制

每个交易者都想提高交易系统的效率和可靠性。实现这一目标最有效的方法之一就是使用EA交易。 武士胜利 是使用多种模式。这种方法从根本上改变了单一货币对的运作原则，转而采用覆盖整个市场的策略。

什么是多模式？



多模式是顾问的一项功能，允许其同时处理无限数量的交易工具（货币对）。只需手动将顾问分配到您想要在投资组合中使用的工具的每个图表，配置输入参数，算法就会自动分析并执行多个货币对的交易。这将使您的交易机器人从高度专业化的工具转变为多功能交易套件。





该模式的优点已在顾问的描述中讨论过。Samurai WIN ，在这里我们将分析此模式的特点并帮助您选择最佳设置。

多重模式如何工作？



首先，为了使顾问正常工作，请启用以下设置：

Multiple EA or manual transactions = true

在这种情况下，信号将被正确处理。

重要的是要明白，您的入金或杠杆越大，交易模式的选择就越多，因为EA可以处理更多信号。如果您用很少的入金配置了超过20种工具，并且所有工具都同时生成信号，那么请做好并非所有交易都能成交的准备。因此，在选择交易策略之前，请评估您的能力。

所有交易均以可用保证金的固定风险开启，您可以在顾问设置中指定该风险：

Risk from the free margin, % = 5 %

默认情况下，此参数为 5%，但对于多头模式下的每个工具，您可以根据工具的波动性、交易历史和其他因素指定自定义风险金额。不过，一般情况下，建议此参数不要超过 5%。

此参数还会影响开启多笔交易的能力，因为每笔交易都会减少该工具的可用保证金，最终可能为零。因此，请密切关注此参数，避免超出风险限额，以免错失交易机会。

选择哪些工具以及如何选择设置？



首先，工具的选择取决于存款的大小和使用的杠杆。

如果存款不超过 1,000 美元且杠杆不高于 1:100，那么使用不超过 5 种工具的策略是合适的。

平均存款为 10,000 美元，最佳杠杆为 1：200，最多可处理 20 种工具。

对于 50,000 美元的大额存款和 1：300 的最佳杠杆，您可以对无限数量的工具进行投注。

存款<1,000美元 路肩 < 1:100 仪器数量 < 5 存款> 10,000美元 杠杆> 1:200 仪器数量 < 20 存款> 50,000美元 杠杆> 1:300 工具数量 = 无限

*这些计算是近似的，用于清楚地说明使用多种模式在账户上进行交易时杠杆和可用保证金之间关系背后的逻辑。



接下来，一个重要因素是您想要使用这些特定工具的策略。

这为策略选择提供了广泛的选择；您可以根据多种因素来制定策略。我们将介绍其中的一些因素，然后，您可以运用相同的原理，在模拟账户上亲自测试任何假设。



重要提示：我们强烈建议您在使用任何交易策略之前，先在模拟账户上彻底测试它们，尤其是使用真钱时。

趋势是你的朋友

该顾问具有选择交易模式的微调选项，我们已经对此进行了详细描述。 文章内容：你的顾问为何亏损？灵活定制适合任何市场的秘诀。 （请仔细阅读，因为正确使用此设置将提高任何策略的有效性）。

因此，根据“趋势是你的朋友”的原则，最好的、风险较小的策略之一就是顺应趋势。





使用此策略，您可以每日更换交易工具，选择趋势清晰的工具并相应地设置交易模式。您还可以为单个账户选择交易工具，以在趋势的各个方向上进行交易。如果某个工具的趋势被突破，则应将其从投资组合中剔除。

同样，您可以整合一篮子处于强劲横向趋势的工具，并使用“全部”模式进行双向交易。一旦工具退出横向趋势，您可以切换到趋势跟踪交易模式以降低风险。

关注货币

最适合外汇市场的另一个有趣策略是货币焦点。

有必要为投资组合选择所有货币对，例如欧元： EURUSD、EURNZD、EURGBP、EURJPY、EURCAD、EURAUD、EURCNY 等。此列表可缩短或扩展。原则很简单：不要错过欧元大幅波动时的入场机会，无论是走强还是走弱，也无论是受新闻或其他因素影响。由于所有这些货币对可能处于不同的阶段，并非所有货币对都会同时触发相应的信号，因此必须确保至少有一个货币对可以入场。这时，我们逐渐接触到的另一种顾问设置就派上用场了；如果在这种情况下大多数工具的信号都能触发，它将特别有用。

首先，您需要在每个仪器上启用：

Enable total profit control = true Percentage of profit for closing, % = 6

注意：请将所有工具的百分比设置为相同的值，因为最低百分比将适用于所有工具并平仓所有盈利交易。在单个账户上使用此设置时，您将无法同时使用多种交易策略。请在操作时牢记这一点。





设置当前存款的利润百分比，我们愿意以此百分比提取所有移动产生的利润。此参数需根据您的目标和交易计划单独选择，但由于市场波动较大，您不应将其设置为高于 10%。如果市场出现逆转，机器人无法锁定良好的浮动利润，利润就会无情地蒸发，这将是痛苦和令人失望的。（当然，您可以随时手动锁定利润，但这不是我们设计交易机器人的目的。）

大赢

当然，对于非常大的账户，您可以使用大奖策略。

请小心谨慎地选择参数，因为能够产生高利润的策略是高风险的策略。

在这里您应该使用存款可以处理的最大数量的工具。

由于不同工具的情况总是不同的，并且无论其他因素如何，信号都可能在任何给定时间出现在不同的工具上，因此这里的原则是收集最大数量的信号，以在最短的时间内实现利润最大化。

在这里，就像任何其他多模式策略一样，均衡原则将发挥作用，即每笔后续未平仓交易（包含现有订单）的权重都会降低，从而保持账户余额。如果部分交易盈利或亏损，则存款规模将趋向于平均盈利或亏损额。

我们可以在应用上述设置的帮助下将这个值向我们的方向倾斜："交易模式"和"总利润控制"。 不要忘记使用它。

我们正在模拟账户上测试该策略，并在我们的 Telegram 频道上广播结果。 @Samurai WIN Multiple ，订阅以跟踪结果并实时评估 EA 的性能。





‼️ 重要警告：

本文中介绍的所有策略和示例设置仅供参考。它们旨在展示 EA 的灵活性，并启发您考虑基于其信号创建自己的交易系统。 武士赢。我们绝不鼓励您盲目复制这些方法。最终参数选择、风险评估和交易结果的责任完全由交易者承担。

结论



顾问中的多种模式 武士胜利 ——这是自动化交易方法的质的转变。从单一货币对的孤立交易到覆盖整个市场的综合策略。您的机器人不再仅仅是一个执行者，而是一个功能齐全的投资组合经理，可以同时管理无限数量的工具，以实现一个目标：稳定的存款增长。

要记住的要点：

多重交易模式开启了创建真正平衡且可持续的交易系统的大门。您无需再依赖单一货币对的运气，而是能够从整个金融格局的市场机会中冷静而系统地获利。

从小事做起，测试、分析，逐步完善你的理想策略。武士赢 提供所有必要的机会。祝您交易顺利！