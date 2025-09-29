为什么你的顾问会赔钱？ 任何市场灵活定制的秘密。

在 MetaTrader 平台的算法交易领域，重要的不仅仅是交易逻辑，还有管理交易逻辑的灵活性。管理的一个关键方面是限制执行的交易类型。这使得智能交易系统能够适应当前的市场行情、交易者的个人偏好，或者作为包含多个机器人的交易系统的一部分运行。在本文中，我们将讨论如何在智能交易系统中正确使用交易模式。 武士胜利。

贸易制度的概念



交易模式是限制 EA 操作的规则，允许其仅建立特定类型的仓位：仅买入（ONLY BUY）、仅卖出（ONLY SELL）或两者兼有（ALL）。这个简单而强大的功能增强了对 EA 操作的控制。

实际交易中的使用示例。



以可持续的趋势开展工作：

场景：市场明显朝着一个方向发展，但回调力度较弱且不稳定。在这种情况下，对于顾问来说，专注于趋势交易是明智之举，从而最大程度地减少亏损交易，因为如果逆势交易，亏损交易会更频繁地发生。

如果我们将交易模式切换为仅买入，就可以避免无利可图的卖出交易。

操作：安装 Trading mode = ONLY BUY or ONLY SELL 如果设置为“仅买入”，该顾问将忽略卖出信号，这非常适合跟随看涨趋势。相反，如果设置为“仅卖出”，该顾问将忽略买入信号，这非常适合跟随看跌趋势。一旦稳定的上升趋势被打破并出现重大回调，您可以返回“全部”模式。

横向工作：

场景：市场情绪不明朗；任何试图形成趋势的尝试都会导致价格回归先前的水平。如果通道足够宽阔（波动性较高），买入和卖出都能获得丰厚的利润；胜算几乎相等。

我们可以看到，顾问使用了卖出和买入信号，所有这些交易都取得了盈利。

操作：安装 Trading mode = ALL 顾问将监控所有信号，以确保您不会错过任何赚钱的机会。

在不稳定的趋势下工作：

两笔非常有利可图的交易与两笔小额亏损的交易相比，大趋势提供了赚钱的机会。

操作：安装 Trading mode = ALL 顾问将监控所有信号，以确保您不会错过任何以最小风险赚钱的机会。

这些技巧适用于顾问操作的单一模式 Samurai WIN以及多人游戏模式。您可以在文章中了解更多关于多人游戏模式的使用、其功能以及正确设置的信息： 稳定的关键在于多元化和控制力。您可以随时更改 EA 的交易模式参数，使其性能适应市场行情。此设置旨在最大化利润并最小化潜在损失。

结论



实现交易模式系统不仅仅是简单的功能添加，更是对交易机器人的战略性增强。正如我们在示例中所见，只需在“仅买入”、“仅卖出”和“全部”之间切换，即可实现灵活的调整。 武士 WIN 顾问 适用于任何市场条件：从强劲趋势到波动的横向运动。

这种方法将静态机器人转变为交易者有意识控制的动态工具。您无需等待市场适应算法，而是可以根据市场情况对算法进行微调。最终，正是这种精细的控制将自动交易从“黑匣子”转变为可预测且可靠的工具，助您实现财务目标。将交易模式付诸实践是提高自动交易有效性和控制力的关键一步。