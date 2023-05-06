多功能多账户跟单详细说明文档





== 功能强大 == ->保障高效率的同时,功能是市面上最强大的

1. 支持多信号源；（可跟多个信号源随你分配）

2. 支持多账户跟单（可分配到多个账户跟随，根据电脑配置）

3.支持反向同步平仓功能 (功能开启后,跟单方平仓可以反向让发送端跟平仓操作)

4.支持订单绑定功能(将任意订单的订单号输入绑定到信号源订单列表跟随信号源平仓,非常强大,可以将手动单乃至所有订单绑定到任意信号上一起平仓,让EA接管)

5. 支持手数减仓操作(主账户减仓 跟随减仓,拒绝单一订单无法减仓)

6.支持手数模式设置(既可以按固定手数又可以按自身账户资金风险又可以关联源账户资金比例),支持开平仓设置

7. 支持反向跟单（信号源操作反向，跟随平仓,止损止盈不跟应用复杂场景）

8. 支持各类订单筛选（可以筛选注释，识别码，品种,手数等）

9. 跟单部分手数可支持四种模式进行跟单操作，手数可以选择自己的计算模式。

10.支持个性化跟单设置,不同的信号的个性化跟单设置,可以按信号源制定跟单手数规则,可以按信号源制定正反向跟单,可以按信号指定注释内容.

11.支持个性化跟单设置2,不同的品种可以个性化跟单设置,可以按本地品种进行区别设置手数模式,可以按本地品种指定正反向跟单,注释等,定制你强大的个人策略

12.支持四种挂单类型是否跟单的选择,支持多空是否跟单的选择,支持止损止盈是否跟随的选择.

13,支持注释清空,指定等各种个性化功能.

14.支持信号品种名到跟单品种名的自动匹配,并且支持随意更改从信号源到接收端非匹配跟单,比如EURUSD下单的时候我想反向做多GBPUSD,可以将EURUSD跟单的接收端映射为GBPUSD.即可以实现你多样化策略.(双击接收端品种名弹出选择框修改)

15.支持工作时间设置,按设置工作时间进行跟单

16.支持风控功能.

注:本跟单系统不会存在漏跟现象,假如你发现有漏单请仔细阅读下面设置说明,漏单全部是因为设置的限制或者过滤引起的,请仔细阅读后再设置这些过滤或者限制功能.一些冷门的期货品种原油虚拟币指数等请 开放相应的价格范围设置到无限制即可全部跟单.





一. 安装



第一步安装,勾选允许实时交易 第二步根据自己的需求选择加载接收端或者发送端 第三步 设置完点击确认即可加载. 需要加载至少一个发送端 , 一个接收端 , 一个账户无特殊场景仅加载一次即可 . A 账户加载发送端 ,B 账户加载接收端 .... 注 : 假如 B 账户也加载了发送端 ,B 账户的接收端不会接收来自自己账户的信号 , 防止跟单死循环 , 造成资金损失 . MT4,MT5 多开 , 仅仅只需要复制一下 MT4 MT5 的文件夹即可 .









基础跟单设置页面详解.







1 跟单运行开关 ON->开 OFF->关

2 需要跟单类型的选择-> 可以自由选择跟随的挂单类型,多空跟单的选择,以及是否跟单的同时复制止损止盈

3 减仓功能: 选择是否跟随主账户减仓

4 平仓后再开仓限制:原则上跟过的订单不再继续跟,跟单是一对一进行.但是如果你有需要,可以在持仓单没有信号单对应跟单(在跟单已经被平仓的情况下)重新开单.

一般此功能适用场景在你自己平仓了跟单,或者某些其他原因平仓了跟单后,想继续开仓做的补救.

5 反向跟单: 反向跟单

6 注释: 提供注释选择 1.是否跟随信号的注释 2.可以注释为所跟信号的订单号 3.可以留空注释

7 提示开关按钮:鼠标悬停在某些模块区 ,在此按钮开启的情况下都是有悬浮框提示内容.默认开启

8 手数设置模块:

①.倍率跟单 -> 跟单的手数 = 所设置的倍率* 信号订单的手数

② 固定手数跟单 -> 跟单手数 = 所设置的固定手数

③.自适应风险跟单 -> 跟单手数 = 跟单账号的自有资金 /10000.0 * 风险系数 ( 根据自身账号的资金计算标准的进场手数,可以更改资金是关联净值还是关联余额,设置风险系数控制跟单手数的大小)

④ 源资金比例跟单 -> 跟单手数 = (信号源订单手数*跟单源账户资金/接收端账户资金) 即根据信号和接收端的资金手数比进行匹配计算手数

⑤.止损风险跟单 -> 本模块是可以勾选取消,与前面四个模式相对独立,因为会存在止损不存在的情况而无法计算止损风险,所以手数计算规则是假如没有止损而引起止损风险手数无法计算的情况下仍旧会采用4选1模式下计算的手数进行跟单.

止损风险手数 = 假设跟单下单时候的止损后,反算后的下单手数被止损后,止损后的金额 等于所设置的风险系数/100.0*接收端资金.

控制的是止损后固定的金额.

9 固定止损止盈的设置 : 本功能在关闭止损止盈复制功能后才能被使用.

10 开仓进场限制模块区域:

①.开仓点差限制,默认不勾选,勾选后可以设置开仓时候的点差,在点差范围内才被允许跟单.

②.开仓时间限制:默认限制时间范围300秒内的订单被跟单. 默认勾选,勾选后限制信号源订单开仓后300内是被允许跟单,防止长时间的时效订单参与跟单

如果去掉勾选,则不限制信号源的订单开仓时间,所有信号源订单都会被参与到跟单中,请根据自己的使用场景慎重.

③.开仓价格范围限制:默认勾选使用本限制,如果不限制利润上是所有交易开仓的信号源订单都会被匹配跟单,会造成远远离开信号开仓价格仍会开仓的情况出现,但是某些平台价格不同会导致此功能错误的限制了跟单,在跟单和信号品种价格差距过大请去掉勾选

本限制价格开仓提供了3种限制模式->

价格范围限制: 接收端现在开仓价格距离 信号源订单的开仓价价格 上下设置点数范围内开仓,超出则不开仓.

优势价跟单: 接收端开仓价格要优势于信号源订单的开仓价 ,否则则不开仓. 即比如多单,开仓价格要低于信号源订单,这样有开仓价格优势,在后续波动中接收端的利润大于信号源订单,有进场价格优势.

劣势价跟单: 接收端开仓价格要劣于信号源订单的开仓价,否则则不开仓. 即开仓后 同样位置平仓.比信号源订单亏损更多;

④.开仓价 设置的单位是点数,请按点数进行设置, 右侧点击右箭头出现的点数校正窗口,可以校正相应品种的点数(因为比如黄金就存在三位数和二位数的差别,黄金内置校正,有些其他品种也可能有这个问题,当黄金是三位数的时候,他的点数和其他通用的品种点数有差异)





11.信号源账户列表->支持多个信号账号,可以自由选择跟单哪个信号,当然你需要加载相应信号的发送端. 在跟单开启的时候不会自动刷新信号列表,当在OFF状态跟单未运行信号列表会自动根据是否有信号进行刷新.

选中信号,右边的品种映射表也会跟着刷新.

12.跟单品种与信号品种的映射表, 由选中的11的信号源账户决定,当选中信号1则显示信号1的品种输出.

映射表可以勾选要跟单的品种,默认勾选默认跟单.

一般信号源品种和接收端品种都可以自动匹配,但是有些品种比如原油虚拟币期货等一些品种名可能存在的差异非常大,也有可能有些品种接收端不支持交易(屏蔽了不支持交易品种,不支持交易品种将无法被选择.)如果想自己修改匹配的品种,可以双击 跟单品种即可以弹出选择框修改品种.

S/C按钮可以一键取消全选,或者一键全部勾选所有信号品种.

重载按钮可以重新匹配映射品种,防止因为个人原因乱选择映射品种重新设置工作量的的难题,一键重置匹配

保存 :保存映射设置,一般会自动保存,无需点击

.suffix 输入框设置,该输入框是输入尾缀的意思,也可以理解为匹配品种相似过多,可以输入尾缀优先匹配,经过多次匹配优化这个输入框显得鸡肋了,基本用不上.

可以支持非常多的应用场景, 比如想要A信号源 品种S下单,跟单方Z品种下单 都可以完美同步起来(取消掉开仓价格限制 )

13. 消息输出框. 输出一些提示信息.

14. 广告轮播位,同样双击可以复制链接或者设置内容

15. 时间显示.

16. 服务器延迟显示.

17. 点击打开 信号源订单显示窗口,订单绑定功能,以及风控设置等

18. 点击打开 更多的个性化设置,定制属于自己的不同策略跟单场景.个性化且丰富





跟单信号过滤筛选功能区



1.注释筛选.支持两种模式筛选①只允许下表添加的注释进行跟单 ②禁止下方列表输入的注释进行跟单

2.识别码筛选 .支持两种模式筛选①只允许下表添加的识别码进行跟单 ②禁止下方列表输入的识别码进行跟单

3.信号源筛选 .支持两种模式筛选①只允许下表添加的手数范围进行跟单 ②禁止下方列表输入的手数范围进行跟单(可以防止信号的突然增大的手数等)

4.本地品种筛选 .支持两种模式筛选①只允许下表添加的品种进行跟单 ②禁止下方列表输入的品种进行跟单(映射表勾选的是信号源的品种.此处为本地品种,都可以根据自己需求设置)

5.特殊品种的强制转换.和映射表的修改规则是类似的.可以手中设置.







强大的个性化跟单策略设置



1.按信号源账户指定设置不同的手数计算模式,跟单方向等,模式详细解释和基础设置相同. 2.按本地品种名指定各种个性化的不同手数计算模式,和跟单方向,注释等. 模式详细解释和基础设置相同.

设置跟单工作时间范围







时间个性化区域,可以设置多条时间过滤/允许筛选策略,可以选择是否仅仅停止跟单,也就是说在时间范围外我们已经跟了单的订单可以继续跟随平仓.





设置区域,开仓提示设置,语言设置,开单最大手数设置等











1.跟单进行的开平仓提示输出.支持选择打印,报警.EMAIL等

2.支持语言切换,目前支持中英文自动识别,一般不要动它了,除非你想改变文字环境.

3.品种映射表的一个设置,可以设置品种映射表中双击弹出的选择框的品种列表选择,默认仅弹出左侧市场品种可见品种,但是你可能需要选择不可见的 可以在这里设置后重新双击弹出选择框,也可以在市场可见品种中添加你需要选择的品种,同理重新双击即可.

4.跟单速度选择,目前这个功能默认即可无需选择.(因为做了跟单优先级的优化,重要的比如跟单开仓平仓进入了最高优先级高速队列,而比如止损止盈移动跟挂单跟挂单移动价格等则放入了优先级较低的梯队,可以忽略这个设置,仅仅是懒得删除,同时提醒版本的优化,目前跟单方案是有队列优先级的)

5.本地最大手数最小手数设置,开仓的手数同时会考虑平台允许的最小开仓手数和最大开仓手数,这里的设置选择可以选择过滤超过或者小于范围的手数不再跟单,也可以选择跟单限制在这个手数范围,一般是为了防止原信号账户比例开仓计算的手数和止损风险计算的手数,可能计算的手数超过一定值的问题,大家可以根据自己的策略进行选择本功能,如果暂时用不到你且忽略.





信号订单显示表以及强大的订单绑定功能,订单平仓区域







1.因为现在是周末今天暂时无订单显示,在绑定表中双击可以输入你想绑定的任意订单,输出框会提示你的绑定是否成功(错误的订单号自然不能绑定成功),成功后不管手工单还是EA做的订单都可以绑定任意信号订单进行平仓(个性化功能)

其他本区域主要是为了显示信号源订单列表,任何勾选的信号源都可以在这里找到订单,并且查看是否已经跟单,都可以被查询.

为了防止占用资源,这里默认是手动刷新,可以根据自己的需要设置是否自动刷新.

2.平仓区域, 可以选择是否平仓是否与信号源关联的订单,大家根据选择框的内容自行选择





风控功能.



略,文字比较简单易懂省略解释....



