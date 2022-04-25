下午好！



自动交易系统允许您设置进入和退出头寸的特定规则，这些规则将自动执行。

因此，系统将根据用户输入的规则分析市场以寻找买卖机会。

自动交易系统的一些特点：

系统反应。

对人类来说可能很复杂的动作由机器人在几毫秒内快速有效地执行。如果根据给定的策略立即进出市场，则交易结果可能会发生很大变化。

在当今动荡的市场条件下，快速的系统响应可能是小损失和灾难性损失之间的关键。

多任务处理。

机器人可以考虑许多因素：资产价格图表、交易时间、价差，甚至政治事件——它们算法中包含的所有内容。

缺乏情感。

人们经常因为害怕失败或贪婪而犯错，他们坐在一个希望获得更多利润的位置上。自动交易系统消除了这些负面因素，因为它们严格按照算法进行交易。正如他们所说，机器人的胃不疼。

风险分布。

自动交易系统可以使用不同的策略一次交易多个账户、跟踪多个市场、交易多种工具并控制多个头寸。因此，许多工具之间存在多样化。

可预测性。

在交易机器人开仓之前，系统会设置参数以限制交易亏损时的损失，以及交易盈利时的获利水平。

机器人完全按照其代码中的内容进行操作。因此，系统可以很容易地在历史数据上进行测试，这使您可以确定策略的可能性，例如未来可以预期的平均损益。

近年来，交易机器人越来越受欢迎。并非每个交易者都想整天坐在监视器前手动交易。使用可靠的赚钱软件产品更容易，更正确，例如 寒意与梦想 EA .

为什么我推荐使用 寒意与梦想 EA ?

该系统使用安静的夜间时间对主要货币对 GBPUSD、EURUSD、EURGBP M5 进行交易。

该系统控制经纪商的滑点和点差，具有大点差过滤器和强大的新闻过滤器。

工作算法允许您自动确定经纪人时区的偏移量并实时调整。

每笔交易都有固定的保护性止损和自动利润跟踪。

该策略使用限价类型的挂单，它允许您获得正滑点并立即在经纪商的服务器上下单。

设置文件：







