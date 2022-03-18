关于GoodMorningEA v1.99全自动交易模式的一些问题

关于全自动模式的一些问题

GoodMorningEA v1.99

1.什么是全自动交易模式

Full Auto Trade全自动交易模式，是我们独创的一种在Smooth策略基础上的交易模式。您是否会为要配置什么品种感到困扰？全自动交易模式将彻底解决您的这个烦恼。只要将全自动交易模式打开，EA将自动选择当月表现最优的品种，月份切换，品种也将自动切换。

只需将Full Auto Trade设置为true，并将品种列表保持为空（在该模式下，即使填了也不会生效）。





图：打开全自动交易模式





2. 全自动交易模式的优点是什么

经我们长期的研究发现，每一个货币对的表现具有月份性的特别，相比单一品种或多品种，全自动交易模式扬长避短，只选择每一品种多年来表现最稳定的月份进行交易，使交易的结果更具有盈亏比，更为稳定。





3.全自动交易模式如何回测

GoodMorningEA已有MT4/MT5版本，MT5版本支持全自动交易模式的回测，MT4因为回测中不支持调用多品种，所以不能在MT4中回测该模式。

但实盘中MT4/MT5全自动交易模式的运行完全一致。





4.如何确认全自动交易模式正常运行

将EA加载到一张M5的图表中后，打开Full Auto Trade，设置品种数量和风险手数即可。

如果正常运行，将有2个及以上的品种会进行交易。如果只交易EA加载图表的当前品种，说明该模式没有正确运行，请重新加载。





5.全自动交易模式支持带后缀的货币对吗

1.99版本已支持对带后缀品种全自动模式的运行。









对于全自动模式，我们仍在持续进行优化，以保证EA具有更强的性能、更好的用户体验。



