全部博客 / 分析与预测 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 分析与预测 本人原创ea软件 全自动交易外汇 指数 德指EA一年翻十倍 1 十一月 2020, 05:18 Quan Jun Chen 1 1 022 本ea软件交易德指DE30，自动带止损止盈 。不加仓开单，出场的方式有两种可自行研究，风控视交易承受度一般设置本金的5%-10%止损（按比例设置在参数界面中间位置的‘止损’），主要交易思路为在趋势中寻找震荡，在震荡中寻找趋势，单一货币手数以5000美金交易起步0.3手配置，5000美金账户单一货币交易0.2-0.3手时候一个账户可以同时挂2-4个货币不会有冲突，做交易本身需安全第一，利润第二，切忌不要贪婪；重大数据面前最好减仓、清仓。QQ 3595565767 #QQ3595565767 6868123 2021.01.28 08:44 #1 好东西 要添加评论，请登录或注册 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 14 0 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 分析与预测 59 0 59 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美