本人原创ea软件 全自动交易外汇 指数 德指EA一年翻十倍

本ea软件交易德指DE30，自动带止损止盈 。不加仓开单，出场的方式有两种可自行研究，风控视交易承受度一般设置本金的5%-10%止损（按比例设置在参数界面中间位置的‘止损’），主要交易思路为在趋势中寻找震荡，在震荡中寻找趋势，单一货币手数以5000美金交易起步0.3手配置，5000美金账户单一货币交易0.2-0.3手时候一个账户可以同时挂2-4个货币不会有冲突，做交易本身需安全第一，利润第二，切忌不要贪婪；重大数据面前最好减仓、清仓。QQ 3595565767



