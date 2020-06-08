ICmarkets 打折账户申请流程

第一：首先在开户前，请准备好两样东西

1. 身份证（正反面）： 拍照或扫描成图片格式（jpg,gif,pdf均可）

2. 地址证明：可以是以下文件中的任意一项：

电信、水费、电费、煤气费、银行等公众发布的账单（账单上必须显示开户人姓名和地址信息，并且为最近3个月内的账单）

驾照

户口本 （如果本人不是户主，请将户主页和本人的页面一并拍照） 准备好文件放在电脑里后，开始以下步骤：

3. 手机号和邮箱





第二：正式的开户教程

开户使用的电子邮箱必须是没有在IC Markets使用过的电子邮箱，如果你已经在IC Markets开立过模拟账户或者真实账户使用过的电子邮箱是不能继续在线申请使用的。

注：经纪人号码填写4091才可以享受佣金打折/返佣优惠

1. 打开IC Markets中文官方网站：https://cn.icmarkets.com/?camp=4091





2. 填写个人基本信息资料完毕，点击"下一页"

3.填写地址信息，请注意，在“是否由经纪人介绍来开户” 打钩，然后写上代理ID 4091。

4.选择账户类型，请务必选择 "mt4","True ECN"，"USD"，然后点击下一步。





5 .选择自己的交易经验，设置自己的安全密码和问题。

提交申请以后就会自动跳入客户安全专区，进入该页面以后，您需要上传开户所需上传的文件：身份证明和地址证明。

上传方法第一步：左边栏选择上传资料类型；第二步：单击对应浏览位置选中所需文件；第三步：点击左下角 UPLOAD DOCUMENT 绿色按键上传。

如果有多个文件，需要分开多次上传，每次只能上传一张，（所上传文件可以是：pdf,if,png,doc,docx,jpg,文件大小不得超过12Mb。

















身份证和地址证明文件上传完成后，您的外汇打折账户申请就已经完成，请耐心等待IC Markets审核。当您的文件被审核通过后，您的邮箱里就会收到IC Markets给您发的邮件。

您会依次收到以下三封邮件：

邮件一：Secure Client Area Login Details 客户安全专区信息

邮件二：Your Live Account Application您的真实账户申请(提醒上传资料）

邮件三：Live Account Details交易平台登录信息（如MT4和cTrader）











