美联储纪要偏宽松 美股大涨 石油大跌

美联储纪要显示加息会谨慎

在10月8日美东时间下午2点公布的9月FOMC会议纪要显示，美联储官员认为，全球经济减速是美国经济面临的风险之一；同时，市场的某些进展可能会对金融稳定性构成威胁；再则，美联储也认为美元走强对美国出口带来负面影响。

素有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者乔恩‧希尔森拉思（Jon Hilsenrath）评论说，对全球经济的担忧，以及美元走强对美国经济的影响，可能会令美联储官员提早加息的步伐暂停。

嘉信理财公司芝加哥分支机构optionsXpress的高级商品分析师克扎特考斯基（Rob Kurzatkowski）对彭博社表示：“（会议纪要显示）美联储官员在一个多月前倾向鹰派的态度正在发生根本性的转变，更多了几分谨慎和保持宽松货币政策的倾向。”

彭博社调查数据显示，10月8日交易商押注美联储将于2015年7月首次加息的比例从9月19日的59%下跌至32%。

美股大涨 抚平昨日跌幅

美联储不急于加息的消息提振了投资者的信心。美股三大股指大涨超过1.6%，涨势收复昨日的暴跌。

截至收盘，标普（S&P）500指数跃升1.7%，收盘报1968.89点，创下2013年10月10日以来的最大单日涨幅；纳斯达克综合指数暴涨1.90%，报4468.59点；道琼斯工业指数涨274.83点或1.64%，报16994.22点。

国际货币基金组织（IMF）在10月8日下调今明两年的全球经济增长预测，再加上欧元区主要经济体德国的工业产出意外下滑，令全球经济前景阴云笼罩，投资者大幅抛售风险资产。美股三大股指暴跌逾1.5%，道指创3个月最大跌幅。

美元急跌 黄金价涨

会议纪要发布前，彭博美元现货指数上涨0.3%，但消息发布后，该指数急跌0.5%，抵消了此前涨幅。美元指数从此前的4年高位连跌3日，目前报85.37。

在美联储纪要公布前，纽约商品交易所（Comex）的期货黄金下跌0.5%，收于1206美元/盎司。消息发布后，现货黄金涨0.9%，报1219.33美元/盎司。

库存急升 原油价格暴跌 或破每桶90美元大关

美国能源情报署（EIA）10月8日公布数据称，美国原油库存量增加501万桶，较此前彭博分析师预计的200万桶多出1.5倍，总储量增加至36170万桶。

彭博商品指数下跌0.9%，能源类领跌。布伦特原油今日再度下跌0.8%，收报91.38美元/桶，盘中一度触及2012年6月最低点。比起今年6月份的高峰期价格回落22%，开始步入漫漫熊市。

美国西德州中质原油WTI原油下跌1.7%，至87.31美元/桶，为2013年4月以来的最低水平。

分析师认为，全球经济增长放缓导致对原油需求的放缓，再加上美国原油产量达到30年来的最高水平，进口需求下滑。国际原油价格可能会进一步下滑，跌破90美元/桶的大关。

全球市场阴云笼罩 亚欧股市普跌

受昨日德国工业数据意外下滑以及IMF下调全球经济预期的影响，除美国股市因美联储谨慎加息的态度提振之外，全球股市今日普跌。

因市场担心股票的估值已经超过经济增长和盈利的潜力，欧洲股市跌至两个月低点。欧洲基准指数泛欧斯托克600指数下跌0.9%，本月累计下跌4.4%。

德国DAX指数（DAX-30）跌1%，报8995.33点，接近一年来最低水平，较今年7月的记录高点下跌逾10%。法国CAC40指数下跌0.97%。

MSCI新兴市场指数下跌0.8％。土耳其基准指数伊斯坦布尔全国100指数跌1.9%，创4月份以来最低水平。

俄罗斯MICEX指数下跌1.7%，连续2日下跌。因俄罗斯央行连续3日抛售近20亿美元缓冲卢布跌势，今日卢布兑美元回弹0.3%至40.05的水平。



