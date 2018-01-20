全部博客 / 我的交易 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 我的交易 全货币全周期监控，从小资金100到上万美元都兼容的EA，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller 20 一月 2018, 23:44 Daying Cao 0 281 100本金 运行2周利润47.23美元，2017-01-08周一开盘就运行截止2017-01-19周五，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller 附加的文件： 7930_6.zip 10 kb #大瀛家MQL5应用商店的EA和指标, https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller 源 要添加评论，请登录或注册 全货币全周期监控，从小资金100到上万美元都兼容的EA，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller 我的交易 281 0 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 13 0 58 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美