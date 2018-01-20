全货币全周期监控，从小资金100到上万美元都兼容的EA，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller
我的交易

全货币全周期监控，从小资金100到上万美元都兼容的EA，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller

20 一月 2018, 23:44
Daying Cao
Daying Cao
0
281

100本金 运行2周利润47.23美元，2017-01-08周一开盘就运行截止2017-01-19周五，https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller



附加的文件：
7930_6.zip  10 kb
#大瀛家MQL5应用商店的EA和指标, https://www.mql5.com/zh/users/cdymql4/seller