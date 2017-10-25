[转载]如何获得近10年的1分钟完整历史数据并导入MT4

MT4.10年数据加载教程:

相信大家在拿到一个EA时 都想使用最完整的M1数据进行测试，这里提供一个不错的数据下载地址，每月更新一次，可以得到近10年的M1数据，

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商品包括：



数据下载地址：http://www.forextester.com/data/datasources.html



下载后是txt格式，

样子类似这样

XAGUSD,20010103,010200,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,021500,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,022300,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,023200,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,023600,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,025000,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,025700,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,031400,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,034800,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,035600,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,040300,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,040500,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4

XAGUSD,20010103,040800,4.5500,4.5500,4.5500,4.5500,4







导入MT4的方法如下：

打开ＭＴ４历史中心



选择好相应商品的１分钟项目，然后选择导入



选择刚才下载解压缩后的历史１分钟ＴＸＴ数据文件，注意：请根据时差调整（窗口里对应的是“平移”）



导入参数见下图，注意：如果参数设置正确，那么红色数据窗口里会出现文件数据，如果一直是白色空的，说明参数设置不正确。当然里面的 时差参数（平移）要自己根据平台和数据时间差进行调整。



点击确定！导入成功！



之后还要做些工作，就是将１分钟的历史数据转变成其他时间段的历史数据。这个需要用到ＭＴ４自带脚本里的转换脚本 Period_Converter

先打开导入1分钟的商品K线图，请打开1分钟图，然后加载上述脚本到K线图上。

注意：加载的时候会出现提示窗口，请在窗口里改变 脚本参数的设置，如图，更具你要生成的时间段改变参数，来生成其他时间段的历史数据。

例如：参数设为5 表示根据1分钟的数据生成5分钟的历史数据

参数设为60 表示根据1分钟的历史数据 生成1小时的历史数据。



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（完）