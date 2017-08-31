ICmarkets 打折账户申请流程

第一：首先在开户前，请准备好两样东西：

1. 身份证（正反面）： 拍照或扫描成图片格式（jpg,gif,pdf均可）

2. 地址证明：可以是以下文件中的任意一项：

电信、水费、电费、煤气费、银行等公众发布的账单（账单上必须显示开户人姓名和地址信息，并且为最近3个月内的账单）

驾照

户口本 （如果本人不是户主，请将户主页和本人的页面一并拍照） 准备好文件放在电脑里后，开始以下步骤：

第二：然后打开IC Markets中文官方网站 https://www.icmarkets-zhm.com/?camp=8865

保存好这个链接，后续会经常用到。

点击开设真实账户





1.本页面需要填写的地址必须和地址证明保持一致，并且必须用拼音或者英文填写，如果地址和开户地址不同，账户审核将不会通过。填写完成后，点击“下一步”





关键步骤：选择经纪人介绍 填写经纪人：8865 下一步





2.本页请按自己的实际情况下拉选择，全部选择好以后，进入“下一步”。

3.选择您所需开设的账户类型和选择您的保密问题然后填写答案。选择完成后，点击“下一步”

4.风险声明，完成请点击进入“下一步”。

5.提交申请以后进行内容总览





核对无误填写验证码 提交即可完成申请。

您的外汇打折账户申请就已经完成，请耐心等待IC Markets审核。当您的文件被审核通过后，您的邮箱里就会收到IC Markets给您发的邮件。





账户申请通过后：点击客户专区可以进行出入金操作，点击交易平台，可以下载进行交易。