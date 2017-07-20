安城禅金：7.20晚评欧日央行决议重磅登场，黄金原油操作建议









消息面解读









特朗普医改法案受到阻力，又有两名共和党参议院对医改法案投反对票。美元指数跌破95关口，刷新2016年9月9日以来新低，现报94.89，跌幅近0.3%。上周美元指数期货交易员也对美元指数期货失去了兴趣，美元指数期货总持仓量从2015年3月出的148.5万手合约下降到50.7万手合约。这对黄金再次形成看涨利多因素。而且，此前美元指数与黄金价格走势规律的紊乱也有所修正。









但是我们需要注意到，北京时间周四，日本央行将公布利率决议；当日19点45分，欧洲央行将公布利率决议；20点30分，欧洲央行行长德拉吉将召开新闻发布会。这些消息将给黄金带来较大的影响，对于目前的黄金市场来说，没有消息就是最好的消息。也就是说，对于黄金投资市场，上涨的最大动能就是欧洲央行“按兵不动”。一旦欧洲央行公布的利率决议的结果大跌眼镜，那么作为对冲工具的美元市场就会流进大量资金，产生巨幅反弹。而如果紧缩如期而至，那么相反，大量资金会流入欧元市场。但是，一旦发布一些无关痛痒的消息，那么那些从黄金市场逃离的投资者必定会再次涌入，而金价也必将开启下一轮的涨势。目前美元处在历史低位，但是实物黄金投资者却背离金价的上扬大量逃离撤退，有相当一部分原因是欧洲央行可能会公布的货币紧缩政策可能会给他们赚钱的机会。









黄金行情分析









黄金这两天日K线都在布林中轨位置徘徊，包括昨日黄金闪崩一瞬间最低也是触及1235中轨位置之后再次反弹上涨。观察黄金日线图自1205低位反弹以来，前期缓慢上涨甚至略有回调，而自从上周五反弹站稳1228之后打破空头趋势，本周前两日连续上涨，然后主要走延续式的上升。可颜昨天说过黄金这两日的缓慢上涨更多的是为前期暴涨做缓冲，以时间换空间调整技术面，随着空间的释放，短线会伴随回调，不过可颜提醒各位注意回调并不是做空的理由。中短线反转当中，回调则是给做多的机会。









从技术面综合来说，黄金短期的区间维持在上轨和中轨之间1235-1245.6一线以震荡为主，操作上可颜建议关注昨日高点1245一线附近的压制，只有黄金突破该位置才能继续上涨，反之则震荡回落，下方关注1230支撑位企稳情况。









文/安城禅金









黄金操作建议：









1、建议回踩1233-1235附近做空，止损1230，目标看1243-1245；建议反弹1245附近做空，止损1247，目标看1237-1235即可；









原油行情走势分析及操作策略









原油昨日早盘受到API数据的影响，白盘维持低位震荡，晚盘借助EIA数据利多，直接大举上攻，今日早盘继续延续涨势，原油大级别日线五浪结束后走ABC浪调整，并且日线多头趋势未变，昨日日线继续收阳，日线级别多头排列走势，四小时线以及小时线多周期共振形成看涨局面，回落继续逢低多为主，本轮反弹已经突破新高。









早盘震荡整理，日内将延续震荡上行，操作以回踩做多为主，高空辅助。重点关注上方48.2一线的阻力，下方46.0一线的支撑。









操作策略：









1、建议回调46.9-47.1附近多单进场，止损0.3美元，目标47.3-47.6；









2、建议47.5不破空单进场，止损0.3美元，目标46.8-46.6；









白银行情技术面分析









白银价格4小时图，布林带三轨呈多头向上运行，K线受布林带上轨压制，下方16.2美元形成支撑。MACD指标零轴上方快慢线聚拢粘合，红色动能柱缩量，KDJ指标向下聚拢。白银上行承压，短线破位下行风险犹存，晚间初请等重磅数据公布，建议投资者暂以回落做多为主。具体关注安城禅金及时了解市场资讯，把握大势趋势，助你稳健获利。









白银操作建议：









1、16.4美元附近做空，看向16.2美元，止损于16.5美元；









2、白银16.2美元附近做多，看向16.4美元，止损于16.1美元；









文/安城禅金