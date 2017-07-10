6月非農表明就業市場繼續收緊，也強化了美聯儲面臨進退兩難困境- 丹斯克銀行

丹斯克銀行（Danske Bank）分析師表示，上週五的非農報告表明，勞動力市場總體繼續收緊，但他們認為這並非決定工資增長的唯一因素。

核心要點：

從就業增長方面來講，6月的非農就業報告是強勁的，因為就業崗位增加了22.2萬，大幅高於預期。 4月和5月就業總數被上修了4.7萬。 6月份失業率自4.3%升至4.4%，原因在於勞動力增長超過了就業增長。自今年1月失業率錄得4.8%之後，這種增長（勞動力增長超過就業增長）就出現了，因此鑑於其波動屬性，失業率上升並非大的問題。美聯儲所參考的廣義失業率從8.4%升至8.6%。

6月非農就業報告顯示美國就業市場總體收緊的同時，也強化了美聯儲目前面臨的進退兩難的局面：失業率和工資通脹同時低迷（兩者背離的情況是在1970年）。但美聯儲仍在加息，耶倫及其同僚對菲利普斯曲線深信不疑：收緊的勞動力市場應該足以在最終推動工資增長和通脹上升。我們認為，問題在於勞動力市場的趨緊並非決定工資增長的唯一因素，因為多年來低通脹產生的二次效應打擊了工資的增長。

鑑於美聯儲對菲利普斯曲線的信奉，以及勞動力市場將進一步收緊的預期，我們認為美聯儲將會在9月宣布縮表（量化收緊），12月再加息一次。

我們仍然認為，風險更偏向於，因低通脹導緻美聯儲暫停其加息週期，通脹低迷可能並不僅僅是“暫時性”的。若以此為標準，目前有四位美聯儲公開市場委員會成員暗示了，他們認為美聯儲今年不會再加息。