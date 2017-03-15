磅日日线缺口的重大交易机会

这是GBPJPY 日线级别的图，很明显在137.90-138.90有个接近100点的下跌缺口，随后的回补也很强势的推进价格形成了周线2跟大阳线，目前周线调整依旧没有结束，按照波浪理论3波调整理论，必然还有一波向上的转折。让完美拭目以待。本日强烈建议做多磅日。