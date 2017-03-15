全部博客 / 市场新闻 / 货币 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 货币 磅日日线缺口的重大交易机会 15 三月 2017, 06:18 yanting ma 1 271 这是GBPJPY 日线级别的图，很明显在137.90-138.90有个接近100点的下跌缺口，随后的回补也很强势的推进价格形成了周线2跟大阳线，目前周线调整依旧没有结束，按照波浪理论3波调整理论，必然还有一波向上的转折。让完美拭目以待。本日强烈建议做多磅日。 #GBPJPY yanting ma 2017.03.15 07:52 #1 做多磅日的言论公布后10分钟，行情爆发了！ 附加的文件： QQz020170315145145.png 4 kb 要添加评论，请登录或注册 磅日日线缺口的重大交易机会 货币 271 1 1 从趋势交易，看交易策略。从2万美元到4.2亿美元 市场新闻 182 0 1 跟单社区——经纪商最后的法宝 市场新闻 502 0 1 Python爬虫+MT4配合实现财经大事件提前预警功能 市场新闻 1321 0 1 千户黄金: 1月30日美元多头扳回一城, 黄金多头情绪渐凉 金属 350 0 肖雷子：10.14周评黄金多头一路高歌，后市黄金看新高 金属 402 0 肖雷子：10.13黄金五连碎阳之后出现放量或有回调风险，重点关注1296压力 金属 396 0 阿磊点金：10月12日期货主要产品走势，操作建议及分析 金属 618 0 肖雷子：10.12黄金1292直接多 震荡上升千三可期！ 金属 315 0 58 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美