稳中求盈：学会驾驭投资心态，成功自然手到擒来

市场是人性的集合，在贪婪与满足之中横行交错。看似矛盾的两个品性，实际上存在于我们每个人的心中，贪婪有恐惧的，有兴奋的，满足有微小的，有安慰的；但无论如何，这两点的不和谐，造成了我们不能真正坚持自己在入场前的思路，在清醒时候明明白白看清的一些形势。 ‌

都说相由心生，什么样的心态成就什么样的人生，积极的心态能帮人们获得健康、快乐和富有；而消极的心态带给人们的只会是疾病、痛苦和贫穷。 人要想改变人生，首要条件就是改变自己的心态。只要心态是正确的，人们的世界也会布满光明。 人活的快乐，就必须要有一个好心态。无论遇到什么事，要学会换个角度去思考，就会感到快乐。幸福的人生一定要有正确的思想观念，在正确的思想观念指导下才会有正确的行为，正确的行为多次重复形成正确的习惯，正确的习惯就会塑成良好的性格，从而造就幸福美好的人生。

保持好心态，不以物喜，不以己悲。这话也是常谈了，希望作为现货投资者的你也能够做到，既然加入这个市场，就要知道承担风险，一时的低谷不代表持续的阴霾，片刻的顺利也不是永就的成功，把握好心态，才能在市场中立于不败之地。

人生就像一口大锅，当你走到锅底时，无论朝哪个方向走，都是向上的。最困难的时刻也许就是拐点的开始，改变一下思维方式就可能迎来转机。只要愿意走，所有路的尽头，仍然是条路。如果一个人不知道他要驶向哪个码头，那么任何风都不会是顺风。在投资里也是一样的，没有一个人是一蹴而就的，也没有一个人是一开始进入市场就能够叱咤风云的，经验都是通过实战演变得来的，教训都是从失败中累计下来的，因为心痛，所以才深刻。

回想自己在行业呆了这么多年，几乎全部的精力全部献给了市场。上班时间确是朝九晚五，但又有哪一天不是陪着顾客熬到深夜甚至停盘？毕竟，热爱这份工作的缘故，我当作事业在干，我要对自己负责，对托付给自己的客户负责！一个人的性格决定了作事的方式和方法，同样的市场，有人转身变凤凰，有人原地踏步。很多时候不要急于入场交易，一定要倾听市场的声音，夜深人静时多想想自己哪些地方做的还不够，是什么导致了投资的失利。不要做那些晚上想路千万条，早上起来还扛单的人。连续的判断准确，一定不是靠耶稣，也不是靠抓阄，一定是不断总结和学习的必然结果。

市场不缺优秀的老师，老师也不缺学生，永远跟着老师屁股后头走是不会长久的，我更希望找到我的投资朋友可以能在我这里学到一些实质性的东西，就像打仗你不亲自上场永远感受不到战场的魅力，你只有通过跟随好的将领，学习他的作战方法和经验，最后为自己所用，有自己的思想才是我心里成功的投资者，也是我比较欣赏的学生。老师是你的依靠，但绝对不是你的依赖，师傅领进门修行靠个人，你在这条路上能走多久完全取决于你自己。

在做投资的每一位朋友都渴望一路成功，其实我们做老师的也一样，希望你们都能盈利，这样才能实现我们的人生价值，但是，为什么市场上有很多朋友总说：“我又成功避开了每一波利润，”难道你的老师不够好，不是行家吗？还是自己没有底气，利润也拿不住呢？我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？

我写此文的目的是希望大家能从中获取想要的信息，成功的路上总是磨难重重，我当然也不例外，但 我们可以结伴而行相互扶持。在投资方面我可以给你建议，教你技术，在合作方面，你可以给我一份 信任和支持。人们说一个成功男人的背后有一个伟大的女人，一个成功投资者的背后绝对也有一个设 身为你着想的分析师！和勤奋的人在一起，你不会懒惰；和积极的人在一起，你不会消沉；与智者同 行，你会不同凡响；与高人为伍，你能势如破竹！

投资有风险，入市需谨慎。（微：wzqy2850）

文/稳中求盈