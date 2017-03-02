原油再次EIA利多反跌，3.2原油行情解析及策略

对于经常被套单的投资朋友凌霄告诉你要切记以下5点禁忌：1、重仓操作。2、不带止损。3、逆势操作。4、频繁做单。5、心态不好操作。以上为本人多年来经验总结，如果各位投资者在以往的一些过程中已经出现类似问题，去总结，去发现自身的不足，加以改正，长期如此，你总会有所收获——与各位共勉。

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凌霄冲金-原油EIA解析

北京时间周三（3月1日）23:30，美国能源信息署（EIA）公布的截至2月24日当周原油库存录得增加150.1万桶，连续8周录得增加，但此次少于预期值的增加307.9万桶，前值为增加56.4万桶。受此影响，数据公布后，美油布油小幅走高。但触及高点54.44后暴跌。

数据利多，而油价却暴跌。这是很多原油投资者朋友想不通的事情，这是什么原因呢，凌霄总结了以下两点。

1、石油输出国组织(OPEC)去年达成的减产协议为油价带来了强劲支撑，但美国原油库存水平在短暂下滑后再度回升至去年8月至9月高位，投资者担忧美国原油库存高企不下将抵消OPEC减产行动带来的利好。

2、在EIA公布上周美国原油库存数据后，美国原油和布伦特原油价格显示保持涨幅，但随后产量因素再度令油价承压，迅速抹平日内涨幅后转为下跌。

凌霄冲金-原油行情解析

原油昨日亚盘走势上行到54.1美元压力位就直接震荡下行，刚好印证昨日早间分析，到下午欧盘开盘就再次开始了震荡上行，一直维持到数据公布，短线刷新日内新高54.43美元，随后又是一轮快速跳水，最终在小幅度震荡中收盘，日线收阴。在操作上早间也是给到大家53.1美元做空的建议，虽然空间不是很大，但是相信跟上的朋友也看到了一些利润。

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原油短线图探高回落下破53.75低点，短线相对偏空一些。但最近的延续性一般较差。主要还是震荡行情，下跌能够收复，反弹也能回吐。小时图有些连阴偏空，亚欧盘先看惯性回踩，先延续一些昨日的弱势，美盘再反弹收复。区间先看54.0-53.0之间震荡。

凌霄冲金-原油操盘策略

1、53.9空，止损54.4，目标53；

2、53.0反手多 止损52.50 目标53.70。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处



