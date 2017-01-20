美联储主席耶伦货币政策讲话恢复美指跌势

耶伦：财政政策可能影响经济前景和利率路径，但仍面临不确定性，听任美国经济持续过热，是不明智且有风险的，逐步加息是审慎的，货币政策立场仍然保持适度宽松，料通货膨胀在未来两年内升抵2%，美联储的政策并不滞后。

美联储主席耶伦讲话后，美元指数短线下跌近20点，至101.05，跌幅约0.09%

北京时间1月21日凌晨1:00，美国候任总统特朗普将在首都华盛顿国会大厦举行就职典礼并宣誓就任美国第45任总统，这吸引了全球市场的关注。目前来看，特朗普的讲话对美元、美债、黄金和全球市场都有较大的影响。相对而言，黄金受到的影响较大。

【周五(1月20日)需要关注的重要财经数据和大事】

① 09:00 美联储主席耶伦就“经济前景和货币政策行为”发表讲话

② 10:00 中国第四季度GDP年率

③ 15:00 德国12月PPI月率

④ 17:30 英国12月季调后零售销售月率

⑤ 21:30 加拿大12月CPI月率、加拿大11月零售销售月率

⑥ 22:00 美联储2017年FOMC票委哈克在新泽西银行家协会就经济前景发言

⑦ 次日01:00 美国总统特朗普正式举行就职仪式

⑧ 次日02:00 美国至1月20日当周石油钻井总数

技术面：

日图上看，昨日收出的长下引小阳十字星颇有提醒多头没有退出的意思，提醒投资人周三的回落只不过是正常的回踩，早盘的走高证实了这一点，但是1208阻力不跨过去，都不能算是市场趋势看涨行为；小时图则是明显的筑底破颈动作。

欧元在日图上，走势类似于黄金，昨天收出小阳线，今天早间更是试图突破1.0676的阻力，macd较为疲软，小时图涨势强劲

英镑昨英镑昨日收饱满的实体阳线，提示我们周三的回踩是成功的，macd继续支持看涨。有待跨过分水岭1.2379进一步确认涨势。小时图目前走势只属于一般的反弹，1.2396将是当前的阻力。

日元昨日收小阳线，115.61拦阻日元多头，macd保持看空走势。小时图走势看空

今日阻力位：

阻力位：黄金1208.38；欧元1.0676英镑1.2379附近，日元115.61附近；支撑位：黄金1170.64；欧元1.0529附近，英镑1.2072附近，日元113.23附近；操作建议：今日阻力位：

1、黄金1208.00 受阻做空，止损1229.00 止盈1170、1133.19；

2、黄金1199.00 跌破做空，止损1206.00 止盈1195、1170；

3、白银17.12受阻做空，止损17.5止盈16.46、15.76；

4、加元1.3315 企稳做空，止损1.3389 止盈 1.3185、1.3054；

5、澳元0.7564 企稳做多，止损0.7483 止盈 0.7628、0.77；

6、日元114.48跌破做空，止损115止盈114.26、113.21；

7、欧元1.0676 突破做多，止损1.0637 止盈 1.0718、1.07；

8、英镑1.2379 突破做多，止损1.2235 止盈 1.2687、1.286；

9、瑞郎1.0048 不破做空，止损1.0068 止盈 1.0039、1.003；

10、镑日141.8不破做空，止损142.15止盈 140.64、139.46；

11、欧日122.49不破做空，止损122.73止盈121.65、120.8；

12、原油51.19企稳做多，止损50.21止盈52.94、54.69；

13美指100.64跌破做空，止损101.06止盈 100.25、99.83；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差