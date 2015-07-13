欧元区领导人对希腊已经失望至极，耶伦证词成为关注焦点

2015-07-13 12:48 作者：李哥 浏览数:10次

基本面：



"欧元区领导人对希腊已经失望至极，德国默克尔已经对媒体表示，不在信任希腊政府，欧元区给希腊开出比以前更加严苛的条件，有评论认为这是希腊根本无法接受的，而欧元区给希腊的选择是“要么接受”、“要么滚蛋”，需要希腊72小时以内通过国会议案。齐普拉斯为此寻求开除反对改革方案的执政党议员，以获得更多的支持率。这将会使其普拉斯失信于大选时所做的承诺。

本周三、周四美联储主席将做关于货币政策的半年读国会证词。

"

技术面：

上周五金价冲上MA6以中阳线收盘，弥补了周四的上引线，MA6和布林中轨走势依然看空，但是macd转为阳线，并在上周三产生金叉。而周线macd看空，MA6及布林中轨看空。这样一来今天的走势尤为重要，看四小时周期，比邻中规看空走势，MA6有向下穿越中轨的的可能，macd也同时看空走势。

今日观点：

综上所述，今日走势震荡为主，日内关键阻力165.34,关键支撑1157.36，可以高空低多短线炒作，重点支撑1149.38，如果此位置破了，空头将会发力，今天似乎不大可能会破；欧元不管希腊结果如何，最终是要涨的希腊如果退出，反而可能会涨的更快；英镑在期待希腊的结果，后期也看涨。

今日思路：

阻力位1165.34、1176.36、1199.16；支撑位1157.36、1153.56、1147.13；

1、黄金1165.34不破做空，止损1169止盈1157.36、1149.38、1131；

2、黄金1165.34突破做多，止损1160止盈1169.84、1176.36、1185.8；

3、白银15.71不破做空，止损15.84止盈15.25、14.79、

4、加元1.2684企稳做多，止损1.266止盈1.2713、1.2764、1.2792；

5、澳元0.7423企稳做多，止损0.737止盈0.7482、0.7510、0.7608；

6、日元122.6企稳做多，止损121.6止盈122.8、123.14、125.07；

7、欧元1.1091企稳做多，止损1.0972止盈1.1182、1.1248、1.1481；

8、英镑1.5525不破做空，止损1.555止盈1.5439、1.5353、1.5305

9、瑞郎0.9399企稳做多，止损0.9349止盈0.9474、0.9514、0.9555；

10、镑日190.12不破做空，止损191.4止盈187.87、185.62；

11、欧日1136.8不破做多，止损137.26止盈135.28、133.73；

12、美指95.93跌破做空，止损96.1止盈95.8、95.47、93.96；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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