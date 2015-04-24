黄金外汇行情解读

2015/4/24 9:19

基本面：

汇通网4月24日讯——德国总理默克尔(Angela Merkel)周四(4月23日)在欧盟布鲁塞尔峰会间隙与希腊总理齐普拉斯(Alex Tsipras)会晤后对记者表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。目前外界非常担忧希腊即将无钱可用。默克尔称这次会晤是“建设性的”，双方同意对讨论内容保密。齐普拉斯称，他们看到协商取得了明显进展，并称弥合了一大部分分歧

技术面：

昨日金价触及1183附近的支撑，反弹1197附近受阻，收盘1193.7，日线呈擀子阳线，但是MA6下穿布林中轨，并成功拦住金价上涨，macd阴柱疲弱，布林低轨走平。四小时布林中轨下行，金价受阻中轨下方，MA6上走与中轨靠近，macd阳柱放量，恐还将考量1197的阻力。

今日观点：

综上所述，今日金价依然位于高位震荡，偏空整理，日内以逢高做空为主。

今日思路：阻力位1200、1206.23、1208.96、1211.72、1215.1支撑位1191、1186.66、1183。

1.黄金1197.3附近做空，止损1199看1191、1183；

2.白银15.89做空，止损16.20看15.62、14.9；

3.美加1.2123做多，止损1.2096看1.2284；

4.美日119.70做空，止损120.50看118.89；

5.澳元0.7746做多，止损0.7680看0.7807；

6.欧元1.0785附近做多，止损1.0778看1.0992；

7.英镑1.5035做多，止损1.4971看1.5474；

8.美瑞0.9581做空，止损0.9630看0.9503、0.9480、0.9165；

9.镑日179.82做多，止损179.27看180.43、181.04；

10.欧日128.54附近做多，止损127.6看131.1；

11.美指97.5做空，止损98.32看97.3；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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