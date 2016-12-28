安倍心慌怕被美国抛弃，奥巴马妥协怕少了牵制中国的棋子，汇市还看川普怎么走

投资李哥

2016/12/28 13:29

技术面：

" 日图上看，金价昨日收出带长上影的阳线，但是macd显示继续看多趋势，小时图中显示1137附近有较强支撑，日内金价将继续探试1146的阻力。

欧元在日图上显示继续维持反弹看多走势，目前来看反弹力度有些偏弱，小时图上看，短线还是多头处于优势，因为昨日在1.0431一带企稳后，上升趋势的角度开始加大，并且macd一直居于0轴上方。

英镑昨日收的是T型阴线，macd回归0轴，两根趋势线产生金叉，但是K图的26均线向下，1.2288阻力没有成功突破。小时图中显示英镑价格居于1.2286上方，目前还有继续上行的态势，macd支持看涨。

日元昨日收出小阳线，macd阴柱缩短，显示日元还是多头偏强，小时图上看117.67依然是当前的阻力，此处不突破无法继续看涨，日内或作震荡看待，做空比较理智些。"

基本面：

"【12月27日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】

(澳大利亚、香港、英国股市休市一日，新西兰股市下午休市)

① 07:30 日本11月全国CPI年率★★★、日本12月东京CPI年率★★、日本11月失业率★★；

② 09:30中国11月规模以上工业企业利润年率★★；

③ 22:00 美国10月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率★★；

④ 23:00美国12月谘商会消费者信心指数★★，美国12月里士满联储制造业指数★★

历史回顾：

【美国股市今日收盘情况】

【股市】道琼斯指数周二收盘上涨12.88点，涨幅0.06%，报19946.69点；

【股市】标普500指数周二收盘上涨4.95点，涨幅0.22%，报2268.74点；

【股市】纳斯达克指数周二收盘上涨23.89点，涨幅0.44%，报5486.58点

【欧洲股市今日收盘情况】

【股市】德国DAX指数12月27日(周二)收盘上涨22.57点，涨幅0.2%，报11472.5点；

【股市】法国CAC40指数12月27日(周二)收盘上涨8.12点，涨幅0.17%，报4847.8点；

【股市】西班牙IBEX35指数12月27日(周二)收盘上涨4.3点，涨幅0.05%，报9372点；

【股市】意大利富时指数12月27日(周二)收盘上涨34.48点，涨幅0.18%，报19379.5点

【日本首相安倍晋三：在珍珠港悼念，但未道歉】

当地时间12月27日，美国总统奥巴马和到访的日本首相安倍共同参观了珍珠港亚利桑那号纪念馆，并一同向死者鲜花；在随后讲话中，安倍对珍珠港事件中阵亡的美军战士和其他二战遇难者表示衷心和永久的哀悼，但仍然没有道歉；安倍称美日同盟将走向新高度,美国总统奥巴马：安倍此行提醒人们，战争的伤痛可以通过友谊的方式来安抚。

显然奥巴马的态度有背美国公民的心愿，和安倍的虚伪作妥协只能称其为对中国的恐惧。因为在亚太地区只有日本才和美国的目标有一致性。"

今日观点：

综上所述，日内黄金回踩做多为主，关注1146的阻力效果，欧元逢低做多为主，英镑多观望少操作，短线震荡交易为主。日元逢高做空。

今日阻力位：

阻力位：黄金1290-1308；欧元1.0907英镑1.2225附近，日元105.34附近；支撑位：黄金1272.65欧元1.0858附近，英镑1.2097附近，日元104.02附近；

1、黄金1137.37企稳做多，止损1134.11止盈1143.16、1148.94、1229.89；

2、黄金1146.23突破做多，止损1122.63止盈1229.89、1313.56；

3、白银15.78企稳做多，止损15.43止盈16.41、17.03；

4、加元1.3555不破做多，止损1.3439止盈1.3635、1.4025;

5、澳元0.7205不破做空，止损0.7211止盈0.7159、0.7119;

6、日元117.67受阻做空，止损117.79止盈117.45、117.2、116.91;

7、欧元1.0431不破做多，止损1.042止盈1.0552、1.0629;

8、英镑1.2282不破做空，止损1.2318止盈1.2228、1.2173、1.1784;

9、瑞郎1.0306不破做空，止损1.0379止盈1.0181、1.0055、

10、镑日145.58不破做空，止损151.32止盈135.41、125.24;

11、欧日122.82不破做多，止损122.46止盈123.33、124.01；

12、原油53.91不破做空，止损56.63止盈49.11、44.33、46.47；

13美指102.33企稳做多，止损101.76止盈104.38、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差