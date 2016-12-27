川普上台，日本加急拉拢美国，经济格局存在变数

投资李哥

2016/12/27 12:57

技术面：

" 日图上看，金价有筑底姿态，这一迹象需要1146是否突破来确认。据日图的macd结构看以及k线的组合来看，筑底迹象明显，一旦1146突破，后期金价将进入较长时期的看多趋势。小时图上，今天早盘黄金已经有一波拉升的趋势，日内还会有回踩拉升的走势。

英镑在日图上显示跌破1.2288以后，多头疲惫，走势依然很弱。尽管macd表现看空趋势走向尾声，但不见得会有多投趋势启动的迹象，近期最好多观望，少操作。小时图上显示银邦走势偏空。

欧元日图1.0408有企稳迹象，上方反弹依然还存有空间，macd配合看多。小时图显示走势震荡，没有明显的方向。

日元日图高位受阻，macd已经对拉升趋势产生阻扰。小时图显示日元上升去已渐渐的开始改变方向，高位阻力明显，而在周图上更是有受前高点的阻力。"

基本面：

"【12月27日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】

(澳大利亚、香港、英国股市休市一日，新西兰股市下午休市)

① 07:30 日本11月全国CPI年率★★★、日本12月东京CPI年率★★、日本11月失业率★★；

② 09:30中国11月规模以上工业企业利润年率★★；

③ 22:00 美国10月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率★★；

④ 23:00美国12月谘商会消费者信心指数★★，美国12月里士满联储制造业指数★★

历史回顾：

【安倍晋三：访问珍珠港是为了释放一个信息，表示日本不会重蹈覆辙】

日本首相安倍晋三周一(12月26日)表示，他希望在访问珍珠港期间向世界发出一个信息，日本永远不会重复过去的战争暴行；

安倍在一次演讲中表示，日本和美国联盟是希望解决世界上出现的各种问题；

安倍希望此次访问成为具有历史性意义的访问，日美两国的领导人能共同参观珍珠港以示和解；

安倍12月27日与美国总统奥巴马开始访问珍珠港，距日本偷袭珍珠港将美国拉入二战后已经有74年

【欧元集团主席宣布重启希腊债务减免会谈】

① 欧元区债权人在12月初曾暂停希腊债务减免措施的谈判，因希腊宣布在圣诞节给退休者支付额外的养老金；

② 之后，希腊财长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)在给欧元集团主席迪塞尔布罗姆的信中，反复强调会兑现改革承诺；

③ 上周六(12月24日)迪塞尔布罗姆称，欧洲稳定机制(ESM)现在可以继续有关希腊债务减免的工作了"

今日观点：

综上所述，日内黄金回踩做多为主，关注1146的阻力效果，欧元逢低做多为主，英镑多观望少操作，短线震荡交易为主。日元逢高做空。

今日阻力位：

阻力位：黄金1290-1308；欧元1.0907英镑1.2225附近，日元105.34附近；支撑位：黄金1272.65欧元1.0858附近，英镑1.2097附近，日元104.02附近；

1、黄金1131.78企稳做多，止损1130.16止盈1137.21、1146.23、1158.42；

2、黄金1146.23突破做多，止损1122.63止盈1229.89、1313.56；

3、白银15.78企稳做多，止损15.43止盈16.41、17.03；

4、加元1.3503不破做多，止损1.3439止盈1.3556、1.3608;

5、澳元0.7199不破做空，止损0.7342止盈0.7159、0.7119;

6、日元117.43受阻做空，止损117.48止盈117.31、117.2、116.91;

7、欧元1.0408不破做多，止损1.0351止盈1.0552、1.0629;

8、英镑1.2282不破做空，止损1.2318止盈1.2228、1.2173、1.1784;

9、瑞郎1.0306不破做空，止损1.0379止盈1.0181、1.0055、

10、镑日145.58不破做空，止损151.32止盈135.41、125.24;

11、欧日122.82不破做空，止损125.35止盈118.35、113.87;

12、原油53.91不破做空，止损56.63止盈49.11、44.33、46.47；

13美指102.33企稳做多，止损101.76止盈104.38、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差