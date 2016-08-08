主要通过亏损单加仓，在回调顺势加仓，在达到预设盈利后启动跟踪止盈！如使用倍数加仓，当前仓位盈利达60%将启动跟踪！

成功测试2009-2016年交易，主要货币“EUR/USD”M5区间交易或H1均可达到盈利。