《九霄财团》静雅点金：金油短中线利润每日连载更新，让翻仓成为一种习惯！

美国WTI原油六月期货周五（6月10日）跌幅达2.95%，上周上涨幅度达0.82%，美国石油钻井数连续第二周增加，加重了投资者对美国原油产量回升的担忧，此外美元走强和股市下跌令油价承受较大压力，我们上周五有布局过51.9一线的空单，而价格的上涨幅度远远没有达到我们给出的预期点位，我们从原油近几天的走势可以看到日线级别我们当前可以看到一个K线逐渐以倒V的形式来呈现，伴随着灵动指标的快速修复，当前下方我们需要关注的是日线MA30均线支撑位47.6一线，我们再从月线来看，油价自2月份以22.1低位报收后因为受WTI原油交割的影响原油价格持续性的走高，在上周三（6月8日）收盘时一度上涨至11个月高位有效企稳于50一线的关口最高触及51.6一线，然后到了周五，全球股市普遍下跌，黄金、美债等传统避险价格走高，油价亦夸大跌幅，我们可以看到周线以带倒垂线报收，伴随着灵动指标的修复程度，本周有见顶回落的需求，短周期小时图以及四小时来看，蜡烛图一直沿着短周期均线受阻回落，布林带张口的也是比较严重，短期我们需要关注的是蜡烛图能否有效企稳于短周期均线，从短周期当前的走势来看我们可以很明显的看到当前已经出现了很明显的超跌迹象，那么我们操作上依旧需要等待见底信号的出现，在行情未出现见底信号之前我们依旧以弱势格局去对待！



结论：

1.回踩47.6一线去参与多单，止损0.4个点，目标48.2-8

2.上方见49.6一线去参与空单，止损0.45个点，目标48.8-48.4（破位持有）



黄金方面早间围绕1268-1279区间去布局操作！