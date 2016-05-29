《九霄财团》静雅点金：金油短中线利润每日连载更新，让翻仓成为一种习惯！

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投资的路上，不是你没有收获，而是你一直在路上，在看，在等待，人生没有等出来的精彩只有走出来的辉煌，等出来的是命运，拼出来的才是人生，我是静雅，这里有你想要的一切！
黄金现价1205多单进场，止损4美金，目标暂看1212
今日需要重点关注20：30公布的美国至6月4日当周出请失业金人数!
美国至6月4日当周出请失业金人数前值录得26.7万人，已经连续65周低于30万关口下方，为1973年以来最长持续时间，表明美国整体休整就业市场依旧强劲。
不过，值得注意的是，5月整体出请人数略高于4月，且上周非农报告也大爆冷，仅录得3.8万的新增人数，其中一个主要缘由在于长达一个月的Verizon公司罢工事件
回顾一下近期布局的中线单利润：
第一波：黄金前期布局的1302中线空单，历时3个交易日最低回落至1199一线，波幅利润近百点。
第二波：非农布局的低位1215.8破位多单，本周四完美收官，完美触及到给出的1272一线，波幅利润56个点。
2波中线单利润合计：103+56=159个点，交易一手参与，获利15900美金！
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现货黄金现报价1282美元/盎司，早间开盘1275一线，小幅冲高试探上周高点1278一线受阻回落最低触及1272一线受短周期均线的支撑震荡上行，当前快速的突破小时线上轨一线的阻力，最高触及1284一线，短周期四小时方面布林带三轨略微朝上，当前依旧承压于短周期均线与布林通道阻力表现的比较强势，灵动指标STO在超买区域勾头向下继而缠绕向上回落的力度较小，VIP群给出的1283一线的空单最低也只回落至1279一线，短线利润，空仓的继续关注下方短周期均线的支撑