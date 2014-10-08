黄金低位反弹 聚焦明日美会议纪要

在本月6日美元指数受到多头获利回吐的影响，向下迅速回落，这支撑黄金价格向上反弹，并重新站上1200整数关口。且同日美国公布的9月劳动力市场现状指数为2.5，远低于预期的5.0和今年均值4.77，这进步给国际金价带来支撑。

在周二日本央行公布的议息决议中，重申维持每年扩大60-70万亿日元基础货币的货币刺激政策不变，即2014年基础货币规模目标仍在270万亿日元。且同日澳洲联储宣布连续第14个月维持利率在2.5%不变。日本和澳大利亚两国均维持政策不变，符合市场投资者预期，因此给金市带来的影响不大。

而在后市投资者聚焦将在本周周四公布的美联储会议纪要结果，局时美联储官员们对何时加息的看法将继续引动市场，建议投资者注意关注。

国际黄金技术面分析，在现货黄金4小时图中黄金价格向下小幅回调。boll轨张口运行，国际金价调整在boll中轨线下方。均线方面，5日均线向上运行，金价运行在5日均线下方。指标MACD水平运行，空头动能逐渐缩减；stoch指标双线形成死叉下行。

综合来看，国际金价在隔夜反弹后，暂时调整在隔夜高位。但从趋势上看，市场仍维持下行态势。此时建议投资者维持空头思路，逢高沽空入市。