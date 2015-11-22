把脉全球趋势！看投行如何畅想2016年金融市场？

随着马上进入12月份，2015年也即将迎来尾声。过去终将过去，未来即将到来！全球投行，以及资产管理公司经济学家还有策略师们近期撰文畅想了2016年的全球金融市场。

摩根士丹利投资管理部新兴市场股票和全球宏观主管Ruchir Sharma指出，“再来一次大的冲击就会出现全球性滑坡，而下一次冲击似乎最可能来自因债务沉重、投资过度和人口下降导致经济增长受阻的中国，而从东欧到南亚，债务相对较低的国家看上去能更好应对本轮周期中无法避免的下一次滑坡。”

Fundstrat Global Advisors管理合伙人Thomas J. Lee称，“2016年股市会有极好的表现，尤其是银行股与蓝筹股。随着经济增长，美联储加息将惠及银行，并支撑他们的净资产收益率(ROE)。蓝筹股方面，他们在经济升温时能够产生更高收益。”

Bessemer Trust首席投资官Rebecca Patterson则表示，明年欧洲最大的风险？“是难民危机。”

Patterson称，“我认为这是欧盟目前为止面临的最大挑战。巴黎恐怖袭击事件增加了这场难民危机诱发政治及/或政策转变的风险，也可能改变消费者的支出模式。无论发生哪种情况，都将打击人们对欧洲经济增长和企业利润的信心。”

Patterson表示自己警惕此类变故，但仍超配欧股，并为欧元下跌的可能做好了准备。“巴黎恐袭的惨剧使难民危机暴露出来；我认为现在全球有更多投资者在思考百万计移民涌入对一个经济体及其市场意味着什么。全球投资者是否充分考虑了欧洲难民危机可能怎样波及未来一年的市场表现，我仍不太有把握。”

摩根士丹利投资管理部董事总经理Jim Caron撰文称：“我认为市场将再度出现通胀风险溢价。美国30年期国债收益率应该会受到提振，或将升向3.75%。鉴于我们认为经济环境将出现改善，美联储加息的缓慢程度也可能令让市场惊讶。”

全球最大资管机构贝莱德全球首席投资策略师Russ Koesterich指出：“美联储在2016年的重要性将会下降，”

Koesterich预计耶伦将一点一点加息。他预计全球经济增长将保持低迷局面，因此对高收益资产的渴求将愈发强烈。

他表示，金融危机之前买入高收益债并依靠于此的投资者正逃离这些债券，但能替代它们的选择寥寥无几，这是显而易见的。“不接受风险就找不到收益。从‘业主有限合伙’到高收益债券，每种资产类别都有自身的风险，而且它们都不便宜。必须持有多种资产类别，实现收益的多元化。”