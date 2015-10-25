外汇 – 一周展望： 10月26日到30日

周五欧元兑美元跌至2个月低点，此前周四欧央行行长德拉基暗示今年晚些时候可能实施更多货币宽松。

周五EUR/USD跌0.79%报1.1017，为8月18日以来最低。

该货币对全周下跌2.99%，为自5月以来最大单周跌幅。

周五尾盘，欧元兑日元跌至1个月低点，EUR/JPY报133.83，全周收跌1.23%。

周四欧央行行长德拉基称央行已经在会上讨论了降低存款利率，并补充说央行或将扩大资产购买规模或加速债券购买。

该讲话加大了美联储与世界各国央行货币政策迥异的态势。

目前预计美联储将在2016年初的时候开始加息。

周五中国央行意外降息，美元得到额外支持。

这是去年11月以来第六次降息，政府旨在推动世界第二大经济体放缓的增长。

周五USD/JPY升0.64%报121.45，为8月31日以来最高。

该货币对全周升1.82%。

美元兑英镑和瑞郎也走高，周五尾盘，GBP/USD跌0.55%至1.5308，USD/CHF升0.54% 报0.9783。

衡量美元对贸易权重一篮子6种其他主要币种强度的美元指数升0.78%，至97.18。

该指数全周上扬2.8%。

本周市场将关注周三美联储货币政策声明以了解加息时间更多线索。

日央行周五的政策声明也将为焦点。

市场也等待周四美国和英国第三季度增长初值。

早前，Investing.com 编撰了以上以及其他可能影响到市场的重磅事件清单。

周一，10月26日

欧元区Ifo 研究院将发布德国商业景气报告。

美国将发布新屋销售。

周二，10月27日

新西兰将发布贸易帐。

英国将发布第三季度GDP增长初值。

美国将发布耐用品订单和消费者信心。

周三，10月28日

日本将发布零售销售数据。

澳洲将发布CPI 数据。

澳洲联储将公布基准利率并发布货币政策声明，该声明列出了影响央行决定的经济状况和因素。

当日稍后，新西兰将发布最新利率决议。

周四，10月29日

澳洲将发布进口价格报告。

欧元区西班牙和德国将发布CPI初值，德国将发布失业人数变化。

美国将发布第三季度增长初值、初请失业金人数和民营部门签约房屋销售。

周五，10月30日

日本将发布家庭开支、通胀和零售销售。

新西兰将发布商业景气。

澳洲将发布PPI报告。

日本央行将公布基准利率并发布利率声明，该声明列出了影响央行决定的经济状况和因素。

欧元区将发布CPI初值和失业率，德国将发布零售销售。

加拿大将发布GDP月报。

美国将以个人收入和开支以及芝加哥地区制造业活动报告收尾本周。