意大利副部长：欧洲不怕俄罗斯冬季“断气

意大利工业副部长Claudio De Vincenti周一（10月6日）表示，即便俄罗斯与乌克兰的冲突导致俄方切断天然气供应，到了今年冬季欧洲依然能轻松应对一个月，甚至能坚持更长时间。

Vincenti在米兰欧洲能源和环境会议上称，“对欧洲能源的压力测试结果表明，如果切断天然气供应的时间超过一个月，我们可能会有一些其他问题，但我们能够应付。”他还强调，欧洲可利用天然气储备，使用液化天然气进口港，以及扩大供应来源等办法来应对。

欧盟能源部长会议的目标是设定具有约束性的、到2030年的环保和可再生能源目标。

俄罗斯是欧洲最大石油、煤炭和天然气供应国，随着欧洲对该国实施新一轮制裁，该国通过乌克兰向欧洲输送能源的管道成为政治焦点。

与此同时，俄罗斯能源部长周一曾指出，俄罗斯认为乌克兰的天然气状况艰难，与欧洲委员会看法一致。俄方认为对乌克兰恢复输气，以保证正常过冬是必要的。

俄罗斯总理梅德韦杰夫也表示，俄罗斯对乌克兰的天然气债务偿还条款应在乌克兰可接受的程度，但乌克兰还是必须偿还欠款。

据悉，挪威国家石油公司新闻发言人上周五曾表示，已与乌克兰石油天然气公司签署一项天然气出口的短期协议，挪威天然气将经由斯洛伐克向乌克兰出口。但他没有透露具体出口量。