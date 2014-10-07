欧元跌得狠出游更省钱 中国市民赴欧出游明显增多

“这次去欧洲旅游，太赚了，一款2000欧元的新款名牌包，半年前买，折合成人民币的价格是16600元，现在买大概是15360元，便宜了1000多元。”昨天，刚从欧洲旅游回来的王女士开心地告诉记者，国庆去欧洲游玩、购物的成本正悄然下降。

记者了解到，本月以来，美元的强劲，人民币的坚挺，欧元的下跌，都受到了许多市民的关注。“欧元跌至22个月的低点，所以这次国庆长假游，我选择了去欧洲。”这个假期不少市民紧跟国际形势，默默打起了算盘，让出游更省钱。

“我们旅行社今年国庆长假报名出游欧洲的旅客确实比往年要多，很多都是将购物作为一个重要项目。”市区一家旅行社的负责人告诉记者，从6月份开始，欧洲旅游团的出行和咨询人数就出现明显增长，尤其是国庆黄金周，出行人数比平常多三成左右。

昨天，欧元兑美元的外管中间价为1.2513美元，而今年年初为1.3740美元，整整跌了1000多个基点。尤其是自7月初以来，欧元兑美元汇率累 计贬值超过6.6%，创下了近22个月以来的新低。许多购物达人都知道，欧洲大牌名品价格远低于内地甚至香港的专柜，而且去欧洲购物，还可以获得 15%~20%的退税，因此对于一些大品牌的珠宝、手表、包等大件物品来讲，欧元下跌带来的购物成本下降还是比较明显的，全都算在一起可以达到 20%~30%。

另外，一些业内人士透露，随着美国经济反弹，美国2015年很可能进入加息周期，而欧洲的量化宽松政策还将持续。综合各种因素，欧元的弱势行情很可能将维持到年底。若人民币兑美元持续稳定，下半年市民赴欧旅游、留学成本还将获得更多利好。