受非法“占领中环”的影响香港湾仔区、中西区的中学听课了一周，与6日正式复课。虽然学生们回到了学校，但是家长们仍然非常担心他们的安全，很多家长坚持每天接送孩子。

香港极端反对派27日晚开始来到特区政府总部附近集会，28日占据香港金钟、湾仔地区的数条交通干道，造成局部交通瘫痪，这就所谓的“占中” 闹剧。“占中”不仅在法律上说不通，况且事情的本身给香港市民带了了很大的不便，收到了各界的谴责。 现在随着部分“占中”参与者同意撤离部分地区已经恢复正常的工作，但是他所造成的损失却不容忽视。



事件开始后，很多商户被迫关门歇业，很多中小型企业收到了巨大损失，如商品销量，餐饮更是抱怨收入下滑70% 。香港科技大学经济系教授雷鼎鸣教授更是强调，初步评估“占中”造成3500亿港元经济损失，这一数字还没有将未上市企业及香港旺市商铺等零售企业损失计算在内。为了政治掮客的一己私利，却要以香港经济发展为代价，想想都令人揪心。

不仅国家企业，市民切身利益更是大受影响。事实上，“占中”闹剧造成核心地带交通瘫痪，导致银行停业商户关门歇业，最受伤害的也确实就是香 港的老百姓。前几天就有一位老人致电电台节目，讲述原本一家人驾车赶往医院见弥留的患癌亲人最后一面，却因“占中”堵塞交通，严重延误车程，赶到医院时亲 人已经离世。让同胞利益受损，真让人看不出这些“占中”者身上有一丝一毫的“为市民谋利”影子。

遭受“占中”闹剧牵连的，香港的对外形象也收到了影响。多家外资银行以及各类外企驻港办事机构陆续关闭，有些国家甚至还对本国游客发出 旅游“提示”。就连全球三大国际评级机构之一的惠誉信用评级亚太区主管安德鲁·科尔克奎恩也明确表示，如果“占中”长期持续并对香港经济和金融系统产生实质影响，将对香港的国际信用评级产生负面作用

不管从哪个角度来说，“占中”闹剧都损害了香港的稳定和发展。稳定是福，动乱是祸。香港的稳定和谐，对他的经济发展，对香港民众享受发展带来的红利是基础，这是一个简单的大道理，而这些极端分子却不顾民众利益，不顾国家民意，试图以动乱阻碍香港的的发展，是打错了算盘，实际上，香港的稳定和发展无论如何是所有人的愿望，不会因为某些人的阻碍而动摇。

但是这种不得人心的“占中”行为因为仅为了一己私利就要让香港的经济发展、 香港市民的切身利益、香港的对外形象、香港的稳定发展来为之埋单，这不仅香港市民不答应，13亿中华人民也不会答应，注定了其只能是一场闹剧而已。。真不知道“占中”者若是看到这些，又该会作何感想呢？