黄金周评：动荡市中黄金“坐收渔利” 未来走势还看美联储！

8月10日至8月14日黄金市场概述：本周现货黄金以阳线收涨，结束了此前连续7周的跌势。而令黄金呈现利好走势的最大“功臣”无疑是人民币汇率，本周人民币连续3个交易日大幅贬值，令市场对全球经济前景的不确定性预期升温，避险情绪骤然升温，投资者纷纷转向黄金以寻求避险。

本周二（8月11日）中国央行（PBOC）意外“放出大招”，将人民币中间价巨幅下调1136个基点至6.2298，调降幅度为有史以来最大，人民币贬值近2.0%，汇价跌至逾2年来低位。受此影响，现货黄金短线先下挫至1093.25，稍作调整后便自该点展开强劲反弹，一举突破7月20日以来关键阻力1110大关。

中国央行（PBOC）的这一意外举动随即引发全球市场连锁反应，令股市、新兴市场和大宗商品市场受压，同时也提振了债市，因市场担忧中国经济增长将呈现进一步放缓迹象。

然而令市场没有想到的是，中国央行（PBOC）的“有意贬值行动”并未就此止步，周三（8月12日）央行再度出手将人民币中间价下调逾1000基点至6.3306，再一次引发市场剧烈波动，现货黄金盘中大受提振。因人民币汇率连续第2个交易日大幅下跌，引发市场对其持续贬值的担忧，黄金保值功能凸显。

周三（8月12日）黄金价格一路上扬，并且以长阳线收涨。但周四（8月13日）金价触及1126.31高点后回撤，尽管周四中国央行再度出手大幅下调人民币中间价，黄金受助进一步上扬至1126.31高位，但之后便自该点一路回撤并以阴线收跌，结束了现货黄金连续5个交易日的涨势。

周四黄金之所以回撤，主要因中国央行释放信号称人民币贬值预期可控，加之市场情绪略微有所回稳，投资者对人民币贬值的担忧有所缓解。加之周四晚间公布的美国7月零售销售数据并不如预期“恐怖”，且上周初请失业金数据表现靓丽，利好美元走强，黄金则进一步温和回落并以阴线收跌。周五（8月14日）随着市场情绪的稳定，金价有所反弹，整体波动不大。

当周要闻盘点：

中国央行意外“放大招” 人民币贬值助黄金“坐收渔翁之利”

本周原本国际市场上经济数据及事件相对清淡，但这一平静被中国央行（PBOC）给彻底打破，周中央行采取措施对人民币贬值三连击，引发市场剧烈波动，黄金则受助大幅走强，结束了连续7周跌势。

周二（8月11日）亚市早盘中国央行(PBOC)突然意外宣布将人民币兑美元(6.3918,-0.0070, -0.11%)中间价下调1.86%至6.2298元，至2013年4月25日以来最低水平，调降幅度也创下历史纪录。

中国央行（PBOC）在声明中指出，即日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

市场分析人士认为，中国央行周二的行动显示其为加大对宏观经济的支持力度，在利率和财政工具之外，放松此前人民币汇率实际盯住美元的立场，从而达到提振疲弱出口的意图。

因最近公布的数据显示，中国7月份出口同比下降8.9%，预期下降0.3%。当时彭博经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)就指出，出口下滑把人民币汇率贬值提上了议程。

中国央行让人民币大幅贬值的举动，引发市场剧烈波动，同时令投资者对美联储（Fed）延迟升息的预期升温。因市场将此解读为中国经济增长持续放缓的表现，投资者担忧随着中国经济增长的放缓以及由人民币贬值引发的货币战争，届时将令美联储升息预期受到抑制。

BK Asset Management外汇策略执行董事总经理Boris Schlossberg周二(8月11日)表示，中国央行意外下调人民币中间价表明中国经济堪忧，美联储加息时间或将因此而拖后。

因此中国央行大幅调降人民币中间价，令美元“躺枪”遭受打压，周中美元指数(96.6095, 0.2415, 0.25%)一度触及95.93低位。而国际现货黄金则从中获益“坐收渔翁之利”，金价7周以来首次收阳，周中一度触及1126.31。

感谢人民币贬值 美联储恐推迟升息？

因中国央行（PBOC）意外之举令本周人民币大幅贬值，引发全球市场激烈震荡，从而也威胁到美联储（Fed）9月升息的预期。

随着人民币的大幅贬值，目前美联储最早9月升息的概率已较此前一周大幅下滑。市场分析人士认为，如果人民币贬值紧张局势没有缓和，且不考虑美国经济数据表现，则可能将美联储9月升息的预期推后至12月。

关于美联储升息，美联储官员杜德利称美国经济越快进入强劲稳定复苏，就可能尽早升息 ，美联储有望在“不久的将来”就启动升息 。

法国巴黎银行(BNPP)当周报告就指出，随着人民币骤然贬值，市场开始预期美联储(FED)可能延迟升息时点至2016年3月。

法国兴业银行（Societe Generale）也强调，如果人民币贬值引发另一轮广泛美元走强和新兴市场资本外流，则美联储9月份是否升息将难以预料。

高盛集团(Goldman Sachs)最新撰文表示，中国央行（PBOC）“闪电出手”重贬人民币，可能因预期美联储(FED)即将升息，需提前采取措施以缓和人民币跟随美元走强而带来的冲击。

与此同时，英国金融时报也发表评论称，人民币贬值的动机是自保，主要不仅因中国年内目前为止出口一直表现低迷、7月份又同比重挫8.3%，还因中国正遭遇结构性经济问题引发的连锁反应。

但也有不同的声音，巴克莱策略师指出，“虽然中国央行举措凸显出美国经济前景面临的风险，但仍预计美联储将在9月升息，只是这个可能性有所下降，因中国央行举措可能会加大美联储对全球经济增长和通胀压力的担忧。”

而一旦美联储（Fed）推迟升息，则美元将遭受打压，届时国际现货黄金价格将进一步走高。因此长期来看，美元及黄金价格走势将主要受美联储升息前景所牵制和影响。

人民币贬值预期降温和美国经济数据向好 黄金回落终结5连阳

随着中国央行（PBOC）周五（8月14日）暂停继续对人民币中间价的大幅下调，且此前央行就指出人民币贬值是可控的，加之周四（8月13日）中国央行在通气会上指出，人民币累积贬值压力已释放，央行已退出常态干预。这

中国央行表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

这些迹象令市场对人民币的贬值预期有所降温，投资者情绪得到缓和，美元指数也自低位展开温和反弹，现货黄金则周四开始自1126.31一路回撤。

此外本周一直备受瞩目、素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据表现“温柔”，美元大受提振，黄金价格则进一步回落。与此同时，美国公布的上周初请失业金数据也整体向好，这无疑令黄金多头进一步受到“恐吓”而撤出，黄金价格继续回撤。

美国商务部(DOC)周四(8月13日)公布的数据显示，美国7月季调后零售销售月率增长0.6%，预期增长0.5%，前值修正为持平。扣除汽车之外，美国7月零售销售增长0.4%，预期和前值均增长0.4%。

美国劳工部周四公布的数据显示，美国8月8日当周季调后初请失业金人数增加0.5万人至27.4万人，前周修正后为26.9万人；波动较小的4周均值则降至逾15年来最低水平。值得注意的是，美国初请失业金人数在7月中一度降至25.5万人，为1973年11月以来最低水平。

经济数据发布后，经济学家上调美国GDP预测，称周四的零售销售、商业库存等数据说明美国经济正以更快速度增长。

法国巴黎银行（BNPP）也上调美国第二季GDP预估至3.4%，因此前几个月的零售销售数据被上修且企业库存高于预估。

凯投宏观（Capital Economics）则预计，美国第三季度消费开支料增长2.5%至3%，并称如果能源价格近期跌势持续下去，则第三季度开支或最终将更加强劲。

因此随着人民币贬值预期的缓和，以及美国经济数据的向好，现货黄金价格在经历的连续5个交易日的涨势之后开始回撤，并在周四以阴线收跌，结束了此前5周的连续涨势。

下周黄金市场展望：

对于未来一周国际现货黄金价格的走势，市场分析人士仍认为主要取决于美联储（Fed）升息前景。虽然本周人民币连续3个交易日大幅贬值，黄金价格也因避险情绪骤然升温而大幅反弹，但人民币贬值料只是金价波动的短期因素，未来黄金价格走势将何去何从？这仍将取决于美联储（Fed）货币政策前景。

由于人民币贬值可能给美国进口价格带来下行压力，尽管影响力度有限，但对于尤其重视通胀的美联储而言，料将更谨慎地对待升息问题，9月份升息概率有所降低。

本周四（8月13日）世界黄金协会(WGC)指出，自今年9月底开始，印度将进入婚礼季，而由于今年降雨较于正常水平，因此印度农民们会在更大的地区内收割，这将提高他们的收入，也就会拉动黄金的需求。

香港永丰金融集团在报告中也表示，美元指数触及1个月低点，全球股市也均有所下滑，市场对人民币走势担忧上升，贵金属市场料受到推动而继续上涨。

与此同时，有分析人士指出，国际油价自2014下半年以来跌幅过半，这是全球通胀大幅走低、遭受通缩幽灵威胁的最重要原因。通胀是美联储在考虑升息最为关注的2个因素之一，若通胀疲软，美联储很可能首次小幅升息，随后缓慢收紧货币政策，这将大幅降低黄金价格压力。因此原油价格创出新低也影响了美联储升息前景，金价有望重拾涨势。

然而除了上述金价上涨的预期，市场也有持相反观点的机构。上季度曾获最精准预测者称号的、华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan就认为，一旦人民币风波过去，金价的反弹将瞬间瓦解，且美联储在之后的会议上随时都有可能升息。

Gan指出，“一旦人民币汇率开始企稳，此前的市场恐慌情绪将消退，届时市场焦点将重新转向美联储升息前景，这对对黄金价格走势非常不利，因此依旧预计今年12月金价将跌至1050美元/盎司。”

另一知名机构道明证券(TDS)高级商品策略师Mike Dragosits也表示：“除非市场再有意料之外的贬值，或者又有避险需求，不然美国经济数据将打压金价，届时可能最终回到1000美元/盎司水平。

瑞士MKS金融集团也认为，“黄金价格在1110水平附近将获得较强支撑，除非人民币进一步贬值，否则1120/1125可能限制黄金的上涨。”



