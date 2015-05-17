外贸转方式不拼价格拼内功

古汉台网5月17日电 日前，国务院印发《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》。《意见》提出，要巩固贸易大国地位，推进贸易强国进程。努力提高新兴市场、中西部地区、一般贸易、服务贸易和品牌产品在中国外贸中的占比。

国际商报发表亢舒文章表示，对外贸易是中国开放型经济体系的重要组成部分和国民经济发展的重要推动力量。2013年中国跃居世界第一货物贸易大国。今后一段时期，外贸发展既面临重要机遇期，出口竞争优势依然存在，也面临严峻挑战。

商务部新闻发言人孙继文表示，今年以来，中国外贸形势更加复杂严峻，下行压力大。在全球贸易下降、主要经济体和新兴市场国家出口普遍负增长的大背景下， 中国出口仍保持增长势头，进口降幅逐步收窄，外贸发展的质量和效益进一步提升。预计下半年形势好于上半年，全年外贸可望呈前低后高走势。

当前，中国外贸传统竞争优势明显削弱，新的竞争优势尚未形成。企业创新能力亟待增强，品牌产品占比偏低，同质化竞争较为普遍。参与国际贸易规则制定的能力有待提升，外贸体制和营商环境需进一步改善。

孙继文介绍说，总体上看，多数企业认为，国际市场需求低迷、部分地区局势动荡、人民币对美元以外主要货币明显升值、贸易便利化水平有待提高、融资难融资贵和劳动力成本持续上升是当前面临的主要困难。

文章指出，《意见》正是在这样的背景下发布的。有关专家认为，该意见是指导今后一段时期中国外贸稳增长、转方式、调结构的纲领性文件，这也表明中国正在推动外贸竞争优势由价格优势为主向技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势转变。

《意见》强调，要大力推动外贸结构调整。要推动国际市场结构调整，推动国内区域协调发展，推动各类外贸经营主体协调发展，推动外贸商品结构调整，推动贸 易方式优化，大力发展服务贸易。加快提升对外贸易国际竞争力。包括加快提升出口产品技术含量，加快培育外贸品牌，加快提高出口产品质量，加快建立出口产品 服务体系，加快培育新型贸易方式，加强区域开放载体建设，加快建设对外贸易平台。

《意见》还提出要全面提升与“一带一路”沿线国家经 贸合作水平。深化贸易合作，大力拓展产业投资，优化周边经贸发展格局。稳定劳动密集型产品等优势产品对沿线国家出口，抓住沿线国家基础设施建设机遇，带动 大型成套设备及技术、标准、服务出口。顺应沿线国家产业转型升级趋势，加快机电产品和高新技术产品出口。

文章表示，继续促进中国外贸转型升级，还需要努力构建互利共赢的国际合作新格局。《意见》提出，要加快对外贸易与对外投资有效互动，进一步提高利用外资的质量和水平，加快实施自贸区战略。