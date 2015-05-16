2015-5-16华融金汇——黄金外汇行情本周周结（2015.5.11—2015.5.15）

【基本面回顾】

本周总体来说，美元指数延续下跌趋势，美国本周公布的各项数据基本都令市场大跌眼镜，表现出疲弱的状况。具体来说，本周三（5.13）公布的4月零售销售月率，前值为0.9%，预期值为0.2%，而实际公布值却为0.0%；周四（5.14）公布的上周初请失业金人数为26.4，仅仅稍好于预期的27.4和前值的26.5；而周五（5.15）公布的美国4月制造业生产年率（实际值0.0%，预期0.2%，前值0.1%）给美元最后“一刀刺痛”，而美国5月密歇根大学消费者信心指数初值也大大低于预期和前值（公布值为88.6，前值为95.9，预期为96）。从本周一系列公布的数据来看，美元前景不容乐观。市场的焦点逐渐转移到了下周的美联储4月利率决议纪要上，看能否从中找到美国加息的线索。

【技术分析】

1、美元指数——美指连续五周收阴线，本周周图上收出一个大阴线，并且测试到93.33的强阻力位；从技术上来说，下周美指可能延续跌势。因此，下周美指向上调整到位后，向下突破93.33阻力位的概率较大，价格很有可能探至92.32一线。

2、EURUSD——欧元的走势与美指的走势几乎保持负相关；周图上形成一个光头大阳线，预示着上涨动能充足。目前价格测试到1.14463的阻力位，预计下周行情回调后会突破此阻力位后测试1.1654一带。

3、GBPUSD——英镑最近两周走势凶猛，势如破竹，高歌猛进；目前价格上探至1.5826一带的强阻力位，如果下周美指继续走弱，那么英镑很有可能突破阻力，继续上冲。

4、国际金价——国际金价最近两个月都在一个矩形区间内震荡运行，本周周图上收出一个光头大阳线，并且探至1224的矩形震荡区域的上沿；如果下周美元走弱的话，可以关注黄金向上破位的多头行情，如果黄金按照预期破位，那么行情有可能探至上方下降趋势线。